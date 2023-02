Meloni não perdoa a “desfeita” de Macron no jantar com Scholz e Zelensky

Uma rápida vista de olhos pelos sites dos jornais italianos esta sexta-feira não deixa dúvidas sobre a irritação da primeira-ministra, Giorgia Meloni, com o Presidente francês: “Europa de Zelensky isola Meloni: confronto com França após exclusão do jantar para Zelensky”, escreve o jornal La Stampa; “Meloni, o gelo com Macron. ‘Assim, eles enfraquecem-nos a todos”, titula o Corriere della Sera; “Meloni permanece sozinha na UE nos dossiers mais quentes. E retalia: ‘Estamos com Visegrado’”, acrescenta o diário La Repubblica.

