Nuno Mendes, chef estrela Michelin em Londres, abre no Porto o Cozinha das Flores

Aos 50 anos, e depois de uma autêntica volta ao mundo gastronómica, Nuno Mendes — que em Londres já teve dois projectos com estrela Michelin — vai abrir um restaurante no Porto, mais precisamente no Largo de São Domingos e que terá como peça arquitectónica central um mural pensado por Siza Vieira.

Chama-se Cozinha das Flores, estará inserido no Hotel The Largo e tem inauguração marcada para o dia 16 de Fevereiro.

Embora grande parte da sua infância tenha sido passada na sua cidade natal, Lisboa, e no Alentejo, como o próprio conta numa publicação no Instagram, a família da sua mãe é do Norte. E está em boa parte justificada a localização deste seu novo projecto. "Desde então, tenho feito uma viagem de descoberta e, quanto mais fundo vou, mais cresce o meu amor pelo Porto e pelos seus maravilhosos habitantes", escreveu o chef, cujo percurso de emigração remonta aos inícios dos anos de 1990, altura em que foi para Miami estudar Biologia Marinha — percebeu que não gostava e dedicou-se à gastronomia, tendo-se formado na California Culinary Academy, em São Francisco.

Foi em 2006 que Nuno Mendes lançou o seu primeiro projecto num pub, em Hoxton, zona este de Londres. Chamou-lhe Bacchus. Ainda teve o The Loft Project (desde o seu próprio apartamento) antes de em 2010 abrir o Viajante (na zona de Bethnal Greenque), que lhe daria uma primeira estrela Michelin — a outra foi para o restaurante Mãos, inaugurado em 2018. Foi com o projecto seguinte, o Chiltern Firehouse, em 2014, que a visibilidade do chef “estoirou”, segundo o próprio. E só no ano seguinte conseguiu abrir a pequena Taberna do Mercado, o primeiro conceito totalmente português. O Lisboeta surge como continuação de um "sonho”, que agora tem uma espécie de regresso às origens com a abertura deste Cozinha das Flores.

"É um sonho meu fazer parte de um projecto que promova a região e mostre a comida e as tradições gastronómicas do Norte de Portugal. Um lugar de que os portuenses se possam sentir orgulhosos. Um local que dê aos nossos convidados a oportunidade de conhecer o Porto e as zonas vizinhas, mergulhando-os na cultura e no coração pulsante da cidade. Este lugar existe há vários anos nas mentes de um pequeno grupo de indivíduos e temos trabalhado incansavelmente para lhe dar forma e textura. Será simultaneamente contemporâneo e tradicional, boémio e intemporal mas, acima de tudo, genuíno na sua hospitalidade."

Foto Cozinha das Flores abre no dia 16 de Fevereiro JOHAN DEHLIN (Arquivo)

Sob a direçcão criativa de Nuno Mendes, a Cozinha das Flores vai apresentar aquilo a que o chef chama de "um verdadeiro diálogo com a cidade”, pratos de assinatura que incluem versões criativas de doces (de pão-de-ló, de pastel de nata, entre outros) e também fusões (por exemplo de tripas com bacalhau) que incluem carnes e enchidos, couves e grelos, ovas de peixe e manteiga fumada.

Claro que "a rica história do Porto e a sua geografia enológica envolvente" fazem do vinho um elemento central da oferta no Cozinha das Flores, com uma colecção que defenderá os vinhos da região Norte. A lista inclui vinhos Niepoort e Luis Pato, "queridos amigos" do chef, mas também pequenos produtores e vinhos "de baixa intervenção", como Paraíso Natural e Mateus Nicolau de Almeida.

Em Portugal, Nuno Mendes foi durante mais de um ano director criativo do Bairro Alto Hotel. O Cozinha das Flores e o Flôr (bar "irmão" com doze lugares sentados e Tatiana Cardoso ao comando) serão lançados no dia 16 de Fevereiro, seguidos pelo The Largo (com 18 quartos em cinco edifícios históricos) no final da Primavera.