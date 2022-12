Londres, um centro de cozinha internacional: cinco chefs contam a sua história

Rafael Calgari traz Brasil em alguns dos pratos que faz, mas não gosta de dizer que é um chef de cozinha brasileira. Santiago Lastra esteve meses a pesquisar produtos no México e outros tantos a fazer o mesmo no Reino Unido para criar uma gastronomia que combinasse os dois países. Masaki Sugisaki quis fugir do destino traçado pelos pais na restauração, e faz uma cozinha que espelha várias culturas do Japão. Nuno Mendes tinha uma vida demasiado confortável em Lisboa, viajou por curiosidade e agora tem o seu Lisboeta em Londres. Dom Fernando não gostava do cheiro a caril nas roupas quando era adolescente e hoje gere um restaurante de comida do Sri Lanka em pleno Soho.