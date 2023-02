Força conjunta portuguesa parte na quarta-feira para a Turquia

Grupo de 53 profissionais é composta por operacionais da ANEPC, da GNR, do Regimento de Sapadores Bombeiros e do INEM.

A força operacional de 53 profissionais coordenados pela Protecção Civil parte de Lisboa na quarta-feira para a Turquia para apoiar as operações de busca e salvamento após o sismo que já provocou mais de sete mil mortos.

Segundo uma nota da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), a Força Operacional Conjunta, com valências nas áreas de busca, salvamento, protecção e socorro em estruturas colapsadas parte após as 14h30 de quarta-feira do Terminal Militar de Figo Maduro, anexo ao Aeroporto de Lisboa.

Esta força é composta por operacionais da ANEPC, da Guarda Nacional Republicana, do Regimento Sapadores Bombeiros e do Instituto Nacional de Emergência Médica e a ajuda humanitária decorre do pedido de assistência internacional formulado pelas autoridades turcas via Mecanismo de Protecção Civil da União Europeia.

O ministro da Administração Interna (MAI), José Luís Carneiro, já tinha anunciado esta terça-feira, em Coimbra, o envio desta força de 53 elementos, que sairá de Portugal "para se juntar aos esforços europeus de cariz humanitário de protecção civil e, muito particularmente no caso do apoio português, no âmbito da busca e do salvamento".

Em declarações aos jornalistas à margem do mesmo encontro com autarcas da região centro em Coimbra, o presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, Duarte da Costa, explicou que "já foram encontradas, em parceria com o Mecanismo Europeu, as metodologias que são necessárias para fazer entrar a força na Turquia, conjuntamente com outros esforços europeus e outras forças europeias que neste momento se estão a preparar".

O número de mortos nos fortes sismos que atingiram na segunda-feira o sudeste da Turquia e a vizinha Síria aumentou para mais de sete mil, indica esta terça-feira um novo balanço provisório divulgado pelas autoridades turcas.

Só na Turquia, o número de vítimas mortais subiu para 5434, de acordo com a Protecção Civil turca, que anteriormente tinha contabilizado pelo menos 3500 mortos e 22 mil feridos no país.

Segundo uma estimativa avançada esta terça-feira pela Organização Mundial da Saúde, o número de pessoas afectadas pelos sismos pode chegar aos 23 milhões.