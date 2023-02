A destruição do terramoto na Turquia vista do céu

Os intensos trabalhos de resgate e salvamento de soterrados continuam nas cidades atingidas pelo sismo que abalou o Sul da Turquia e a Síria. O abalo de magnitude 7,8, registado a 33 quilómetros da capital da província de Gaziantep, fez ruir mais de 2800 prédios.

Em Hatay, província que faz fronteira com a síria, a população tem tentado fazer a vez das equipas de resgate para recuperar sobreviventes dos escombros. As imagens capturadas por drones mostram um rasto de destruição, com bairros inteiros devastados pelo sismo.

Segundo os números apresentados pelos Governos dos dois países atingidos, os mortos já são mais de 6300: a Protecção Civil turca (AFAD) contabilizou para já 4544 mortos, a Síria mais 1832. Mas o número final será muito superior, com a Organização Mundial de Saúde avisa que a contagem pode ultrapassar as 20 mil.