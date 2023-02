O que doar aos sobreviventes do terramoto na Turquia e Síria — e como

Doar dinheiro é a forma mais eficiente de ajudar as equipas e organizações no terreno, que precisam de meios e reforços para ajudar sobreviventes e retirar pessoas dos escombros.

À medida que a ajuda internacional começa a aterrar na Turquia e Síria, onde um conjunto de sismos, o maior dos quais com magnitude 7,8 na escala de Richter, vitimou pelo menos seis mil pessoas e deixou dezenas de milhares a precisar de assistência urgente durante a noite de segunda-feira, há outras formas de ajudar, mesmo à distância.

Doar dinheiro às organizações que já conhecem bem o terreno e as necessidades da população, em vez de enviar bens, é a forma mais eficiente de ajudar os sobreviventes, muitos deles já deslocados por causa da guerra.

"Uma doação monetária permite que as organizações que trabalham no terreno adquiram rapidamente os materiais de que necessitam para responder às necessidades em constante mudança das pessoas afectadas", explica a Charity Navigator, uma organização que avalia o impacto das organizações com sede nos Estados Unidos da América, para ajudar a maximizar o impacto da doação.

É importante doar a organizações registadas e com provas dadas e prestar atenção à veracidade das campanhas de angariação de fundos divulgadas nas redes sociais.

Capacetes Brancos

Na Síria, um dos grupos com mais experiência a resgatar civis soterradas em escombros são os chamados Capacetes Brancos. Os voluntários da Defesa Civil Síria, que já foram nomeados para o Nobel da Paz, sabem ainda como construir abrigos e repor serviços básicos.

Com milhares de pessoas ainda desaparecidas, o grupo tem "três mil voluntários à procura de sobreviventes e a puxar os mortos dos edifícios destruídos, debaixo da chuva e de temperaturas geladas", lê-se no site onde têm uma campanha de angariação de fundos activa, em dólares norte-americanos, euros e libras. "As doações são processadas com segurança e 100% do dinheiro angariado vai directamente para os Capacetes Brancos", lê-se.

O dinheiro doado será usado para comprar mais equipamento de elevação, combustível para transportar os feridos e construir abrigos de emergência.

Portugal com ACNUR

A fundação Portugal com ACNUR, parceira da Agência da ONU para os Refugiados, também tem uma campanha activa, uma vez que as zonas junto ao epicentro dos terramotos de magnitude de 7,8 na escala de Richter são centros das operações humanitárias da ACNUR. Ao doar 30 euros estás a "pagar a alimentação para uma criança durante um mês", lê-se no site da campanha de angariação de fundos, que permite doar qualquer valor. Também é possível doar por transferência bancária.

Crescente Vermelho

O Crescente Vermelho, a maior organização humanitária da Turquia, federada com a Cruz Vermelha Internacional, disponibilizou os dados da conta internacional, dizendo ser a melhor forma de ajudar à distância, por agora. Em termos de materiais, os bens mais urgentes são dezenas de milhares de tendas, aquecedores para as tendas e cobertores, bem como roupas térmicas e kits de primeiros socorros, diz a associação.​ Além de doações pontuais, há organizações que aceitam donativos regulares mensais, que contribuem para esforços de recuperação a longo prazo, quando as doações começam a cessar.

Em Hatay, na fronteira com a Síria, os habitantes dizem ouvir, impotentes, sons de sobreviventes presos nos destroços e os socorristas dizem não ter mãos e material suficiente para os retirar. Portugal vai enviar para a Turquia uma equipa de 53 socorristas da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, da Unidade de Emergência de Protecção e Socorro da GNR, do INEM e do regimento de sapadores dos bombeiros.