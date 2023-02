Viagens de Augusto Santos Silva na aldeia da roupa suja

Augusto Santos Silva não pára. No dia 23 de Janeiro esteve no ISCTE, a participar na conferência “Não passarão! O imperativo do combate aos extremistas de direita!” (assim mesmo, com dois pontos de exclamação), onde proferiu inesquecíveis declarações. O mesmo homem que durante seis anos liderou a lavandaria do Governo de José Sócrates e que se voluntariou para tirar com lixívia Neoblanc cada uma das suas nódoas veio agora criticar a “lógica de descobrirmos roupa suja uns dos outros”. Segundo ele, trata-se de um exercício “pouco higiénico” e que “enlameia-nos a todos”. Soou quase a confissão.