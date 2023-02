Ministra promete entregar lei de política criminal ao Parlamento nas próximas semanas

A ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, promete entregar a sua proposta para a nova lei de política criminal no Parlamento dentro de semanas. O diploma que estabelece as prioridades do Governo em matéria de investigação criminal está atrasado mais de cinco meses.

Interrogada pelo PSD sobre as razões na Comissão Parlamentar de Direitos, Liberdades e Garantias, onde está a ser ouvida esta quarta-feira de manhã, a governante respondeu que, ao contrário do que é habitual, desta vez o Ministério da Justiça optou por ouvir os diferentes órgãos de polícia criminal antes de apresentar um documento finalizado.

“Foi feito um trabalho de fundo prévio que não é habitual e a proposta já está neste momento no circuito legislativo. Será apresentada à Assembleia da República nas próximas semanas”, garantiu. E sublinhou que, ao contrário do que dizem os sociais-democratas, não foi criado nenhum vazio legislativo, uma vez que as prioridades definidas na lei para o biénio que terminou se mantêm em vigor.

A corrupção e fenómenos conexos, o homicídio conjugal e a violência doméstica foram alguns dos crimes de investigação prioritária em 2020-2022, a par da cibercriminalidade, dos crimes contra a autodeterminação sexual e dos incêndios florestais, entre outros delitos.

Interpelada também pelo PSD sobre as dificuldades de acesso aos tribunais pela classe média, por questões financeiras, Catarina Sarmento e Castro não se alongou em explicações, tendo apenas referido que o seu ministério está a iniciar trabalho no sentido de rever as taxas de justiça, no sentido de "repensar eventuais isenções". Manteve-se, no entanto, em silêncio sobre os advogados oficiosos, a que também só os mais pobres têm acesso.

Outro tema melindroso sobre o qual a governante também não deu esclarecimentos diz respeito à segurança social dos advogados. A classe desconta para um sistema de previdência próprio virado para o pagamento de reformas que a deixa desprotegida na maternidade, no desemprego e na doença, estando em cima da mesa uma eventual passagem dos seus beneficiários para o regime geral da segurança social – ideia já chumbada porém pelo Parlamento.

Questionada sobre o assunto pelo deputado Pedro Delgado Alves, a ministra foi lacónica: disse que irá reunir-se esta quinta-feira com a bastonária dos advogados e que a questão virá com certeza à baila. Em Setembro passado Catarina Sarmento e Castro, tinha admitido que o pagamento das defesas oficiosas deve aumentar.

O lançamento de concursos para contratar mais oficiais de justiça e outros profissionais do sector não convence partidos como o PCP. "O Governo pode lançar os concursos que quiser, mas depois não os consegue preencher, porque as condições remuneratórias e de progressão na carreira que oferece são miseráveis", atirou Alma Rivera, secundada pelo Bloco de Esquerda.