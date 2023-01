Regina Duarte, que vergonha de você

Qualquer ser humano com o mínimo de empatia sofreu ao ver as imagens de crianças yanomamis subnutridas, esquálidas, nos braços de suas mães doentes, chorando seus mortos.

A reportagem de Sônia Bridi e Paulo Zero, exibida no Fantástico, que acompanhou a operação que levou socorro à região, revelou a proporção da tragédia humanitária que esse povo está enfrentando.

Mas tem gente que não tem nem esse mínimo, como parece ser o caso de Regina Duarte. A actriz fez comentários sobre a alimentação dos yanomamis de forma debochada e insensível no Instagram, ao defini-los como “uma gente criada à base de mandioca, feijão, verduras e peixe”, seguida de um emoji piscando e mandando um beijo.

Particularmente, não quero beijo nem piscadela de pessoas desumanas como Regina Duarte; mas o que mais me choca é que a ignorância dessa senhora parece ser ainda maior que sua perversidade. Será que ela não percebe que é o garimpo ilegal que invade as terras desses povos indígenas e impede que eles vivam como sempre viveram há quase um milénio?

Ela não consegue compreender que se essas crianças estão morrendo de doença e fome é porque os peixes que elas sempre comeram agora estão contaminados pelo mercúrio que esses criminosos jogam nas águas de suas reservas?

O mais provável é que ela compreenda tudo, sim, e tenha feito a opção de ser assim, insensível, desalmada, má, cruel, para combinar com suas escolhas ideológicas demonstradas publicamente nos últimos anos.

As críticas, merecidamente, foram implacáveis. Artistas como a apresentadora Astrid Fontenelle, a poetisa Elisa Lucinda, atores e atrizes como Paulo Betti, Angela Vieira, José de Abreu, colegas, antigos fãs, todos deixaram comentários revoltados contra a postagem. Os mais complacentes mencionaram a longa carreira de sucesso de Regina e lamentaram o facto de ela ter jogado sua história no lixo. Se um dia ela foi vista como uma atriz doce e querida, a ponto de ter sido apelidada de namoradinha do Brasil, hoje ela se apresenta como a ex-namoradinha tóxica.

Mas a melhor observação sobre esse caso veio do perfil de Melissa Nosli, ao tweetar:

“Eu não tenho tempo para me indignar com a ordinária da Regina Duare. Tô muito ocupada me emocionando com a ser humano maravilhosa Sônia Bridi.”

Vou seguir o conselho de Melissa. Melhor a gente ignorar quem escolheu enterrar sua carreira no aterro sanitário da história e investir nosso afeto em reconhecer o trabalho extraordinário e sensível de jornalistas como Sônia Bridi.

