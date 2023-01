Regina Duarte é ridicularizada nas redes sociais por brincar com fome dos yanomamis

A actriz Regina Duarte tem sido um dos assuntos mais comentados do Twitter. As razões que a colocam na lista de tendências, no entanto, passam longe de seu ofício e se relacionam às defesas cada vez mais convictas de que ela faz do governo Bolsonaro e seus aliados, por meio de fake news publicadas no seu perfil de Instagram.

No fim-de-semana, publicou um desenho de um indígena com o texto “A infância desamparada dos ianomamis, uma gente criada à base de mandioca, feijão, verduras e peixe”.

“Regina, sua atitude é inexplicável!”, reagiu Paulo Betti. “Você é mãe, avó! Respeite a inteligência de quem lê suas postagens e te seguem! Respeite o povo yanomami!!!”, escreveu o actor, que sugeriu aos leitores que procurassem informações sobre o assunto no site noticioso da jornalista Eliane Brum, que tem reportado a situação dos yanomamis directamente da região.

“Eu nem acreditei quando li que a senhora escreveu isso”, comentou Astrid Fontenelle. “Nem sigo mais… muita decepção. Mas dessa vez a senhora ultrapassou todos os limites, da sanidade à moralidade. É imoral, cruel demais! Não se sensibilizar com a situação dessas crianças é porque a sua humanidade foi embora da sua alma!”

Indiferente às reacções, no final do último domingo, a actriz voltou ao Instagram com mais duas histórias falsas: numa, garante que os indígenas yanomamis apresentados em situação de miséria e desnutrição em Roraima seriam, na verdade, habitantes da Venezuela que cruzaram a fronteira. Já noutra publicação, volta a difundir erros sobre as vacinas contra a covid-19.

Contrariando todos os estudos que mostram o desmatamento na região de Roraima por causa do garimpo, que poluiu rios e tirou a caça do alcance dos indígenas, Regina endossa uma suposta declaração de um deputado venezuelano que garante que aqueles yanomamis habitavam no seu país e migraram para território brasileiro.

Além disso, supondo que fossem de facto venezuelanos, como questionaram nos comentários da publicação, aquelas pessoas em estado de emergência não mereceriam ser ajudadas?

A situação em estado de miséria dos yanomamis tem despertado a comoção do mundo todo e o questionamento sobre a omissão e negligência do Governo Bolsonaro, de quem Regina é admiradora incondicional. Há 21 ofícios documentados de pedidos de ajuda ao Ministério dos Direitos Humanos sob a gestão da agora senadora Damares Alves, sem qualquer retorno de apoio, o que a actriz ignora.

Em resposta à publicação, Alamo Facó disse: “Começou o fantástico @showdavida e Roraima fica no Brasil. Você está espalhando mentiras”.

“Mas estão em Roraima, faz parte do Brasil. Isso nunca deveria acontecer porque é uma questão humanitária. De onde quer que sejam, estavam no Brasil e o Bolsonaro com seu discurso preconceituoso piorou a situação”, reagiu outra internauta, que se apresenta como Diva Godoy.

Falsidades sobre vacinas

Numa outra publicação, dessa vez com um vídeo que diz que “as vacinas C-19 causam doenças debilitantes”, Regina Duarte escreveu: “Deus! Meu Deus! Nossa Senhora, mar de Deus, rogai por nós que recorremos a vós… Amém!”.

“Os negacionistas da ciência seguem na ignorância”, respondeu a actriz Elisa Lucinda nos comentários.

Gouveia Bernadete escreveu: “Regina, acho que você precisa de terapia… saúde é algo sério. Veja o que você está causando.”

“Que absurdo este seu post. Vacinas salvam vidas. Sinceramente? Procure se tratar. Você está mentalmente desequilibrada, se cuide enquanto ainda há tempo”, retorquiu Cláudia Maia, no mesmo Instagram.

Regina Duarte já teve publicações suspensas pelo Instagram por publicar fake news. Esses dois últimos, no entanto, estão em exposição há quase 24 horas, tempo suficiente para fazer estrago, tanto no que diz respeito à ajuda humanitária aos yanomamis, como na importância da vacinação para salvar vidas.

Exclusivo PÚBLICO/Folha de S.Paulo

Nota: o PÚBLICO respeitou a composição do texto original, com excepção de algumas palavras ou expressões não usadas em português de Portugal.