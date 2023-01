Joenia Wapichana: “O caso dos yanomamis é uma catástrofe humanitária”

Deputada federal brasileira, que vai assumir a presidência da Fundação dos Povos Indígenas (Funai) no dia 5, diz que o orçamento do organismo é insuficiente para o tamanho dos problemas.

Às vésperas do fim do mandato de deputada federal e de assumir oficialmente a presidência da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), a advogada Joenia Wapichana considera que os yanomanis passam por uma "catástrofe humanitária" em consequência da expansão do garimpo ilegal e da degradação ambiental.