Taxas Euribor caem a três meses, sobem 12 meses e a seis batem novo máximo

Euribor começaram a subir mais significativamente em Fevereiro, depois de o Banco Central Europeu ter admitido que poderia subir as taxas de juro directoras devido ao aumento da inflação na zona euro.

As taxas Euribor caíram esta segunda-feira no prazo dos três meses e subiram a seis e 12 meses, sendo que a seis meses renovaram um máximo de 14 anos. A taxa Euribor a seis meses, que é a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação e que entrou em terreno positivo em 6 de Junho de 2022, renovou o máximo de 14 anos ao subir 0,017 pontos para 2,959%, contra 2,942% na sexta-feira.

No passado dia 25 de Janeiro, a Euribor a seis meses tinha registado um máximo quando se fixou nos 2,928%. A média da Euribor a seis meses subiu de 2,321% em Novembro para 2,560% em Dezembro. A Euribor a seis meses esteve negativa durante seis anos e sete meses (entre 6 de Novembro de 2015 e 3 de Junho de 2022).

No prazo de 12 meses, a Euribor subiu 0,012 pontos para 3,368%, contra 3,356% na sessão anterior. Após ter disparado em 12 de Abril para 0,005%, pela primeira vez positiva desde 5 de Fevereiro de 2016, a Euribor a 12 meses está em terreno positivo desde 21 de Abril. A média da Euribor a 12 meses avançou de 2,828% em Novembro para 3,018% em Dezembro.

A Euribor a três meses, que entrou em 14 de Julho em terreno positivo pela primeira vez desde Abril de 2015, caiu 0,010 pontos para 2,482%, depois de na sexta-feira se ter fixado nos 2,492%. A taxa Euribor a três meses esteve negativa entre 21 de Abril de 2015 e 13 de Julho último (sete anos e dois meses). A média da Euribor a três meses subiu de 1,825% em Novembro para 2,063% em Dezembro.

Porque sobem as taxas Euribor?

As Euribor começaram a subir mais significativamente desde 4 de Fevereiro, depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter admitido que poderia subir as taxas de juro directoras este ano devido ao aumento da inflação na zona euro e a tendência foi reforçada com o início da invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de Fevereiro.

Na última reunião de política monetária, em 15 de Dezembro, o BCE aumentou em 50 pontos base as taxas de juro directoras, desacelerando assim o ritmo das subidas em relação às duas registadas anteriormente, que foram de 75 pontos base, respectivamente em 27 de Outubro e em 8 de Setembro.

Em 21 de Julho, o BCE tinha aumentado pela primeira vez em 11 anos, em 50 pontos base, as três taxas de juro directoras.

As taxas Euribor a três, a seis e a 12 meses registaram mínimos de sempre, respectivamente, de -0,605% em 14 de Dezembro de 2021, de -0,554% e de -0,518% em 20 de Dezembro de 2021. As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 57 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.