Renegociação com clientes não prejudica “qualidade” do crédito dos bancos

Era urgente esclarecer as implicações de uma reestruturação de crédito à habitação no âmbito do plano de acção para o risco de incumprimento (PARI), tendo em conta as posições de "dramatismo" assumidas por algumas instituições bancárias e transmitidas aos clientes. E o Banco de Portugal (BdP) veio fazê-lo esta terça-feira, assegurando que desse processo não decorre “qualquer marcação específica na Central de Responsabilidades de Crédito (CRC)”.