“Contágio”? Tecnológicas despedem 70 mil no arranque do ano

A onda de despedimentos em massa das tecnológicas não parou no final de 2022, com dezenas de milhares de pessoas a perderem o emprego nas últimas semanas. Desde o começo de Janeiro, mais de 68 mil pessoas foram despedidas, com empresas como a Microsoft (18 mil), a Google (12 mil) e a Amazon (oito mil) a anunciarem novas rondas de cortes. Os números podem ser acompanhados através do site Layoffs.fyi, que monitoriza despedimentos colectivos de tecnológicas globais — já há especialistas a falar de um contágio no sector.