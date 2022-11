Ondas de despedimentos ofuscam brilho das Big Tech

Algo parece não estar bem no universo das gigantes tecnológicas que controlam grande parte das plataformas digitais. A cada semana que passa, surgem novas notícias de despedimentos no sector, com a Amazon, o Twitter, a HP e a Meta (dona do WhatsApp, Facebook e Instagram) a anunciarem o despedimento de milhares de engenheiros de uma só vez. Desde o começo de Novembro, mais de 45 mil profissionais de tecnologia perderam o trabalho.