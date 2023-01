Rod Stewart exorta o Governo a demitir-se: “Dêem uma chance aos trabalhistas”

Artista fez uma chamada telefónica surpresa para um programa noticioso televisivo para criticar o estado “ridículo” do sistema de saúde do país. E cantou Maggie May: “I’ve got something to say”.

O cantor de rock britânico Rod Stewart fez uma chamada telefónica surpresa para um programa noticioso televisivo, na quinta-feira, para criticar o estado “ridículo” do sistema de saúde do país, exortando o actual Governo a sair de cena para dar uma oportunidade ao Partido Trabalhista da oposição.

Stewart, conhecido pelos seus sucessos dos anos 70 do século passado, como Maggie May (1971) e Do ya think I'm sexy? (1978), telefonou para um programa da Sky News sobre a crise no Serviço Nacional de Saúde (NHS, na sigla original) da Grã-Bretanha que, em directo, estava a receber chamadas do público.

“Isto é desolador para os enfermeiros”, disse Stewart. “É mesmo de partir o coração. Em todos os meus anos de vida neste país, nunca o vi tão mal.”

O NHS, financiado pelo Estado, até há pouco tempo uma fonte de orgulho para muitos britânicos, está sob grande tensão após anos de relativo subinvestimento e as consequências da pandemia da covid-19, levando enfermeiros e outro pessoal essencial ao funcionamento dos cuidados de saúde a tomarem medidas de greve sem precedentes.

“Penso que este Governo deveria demitir-se agora e dar uma chance ao Partido Trabalhista”, disse Stewart, de 78 anos, observando que, pessoalmente, tinha sido conservador durante muito tempo.

As recentes sondagens de opinião deram aos trabalhistas uma forte liderança sobre os conservadores, após um ano em que o partido expulsou dois primeiros-ministros e os britânicos se debateram com uma crise de custo de vida. O partido está no poder desde 2010.

Stewart disse também que era “ridículo” que ele tivesse ido a uma clínica privada vazia para um exame de saúde, na quarta-feira, quando havia tantos outros pacientes “a morrer porque não podem fazer exames”. Na sequência desta observação, o músico ofereceu-se para pagar dez ou 20 exames de saúde a membros do público e esperava que outros que o pudessem fazer seguissem o seu exemplo.

“Não preciso da publicidade. Só quero fazer algumas coisas boas”, disse ele, antes de terminar a chamada cantando a letra de abertura de Maggie May. “Wake up Maggie, I think I've got something to say to you”, cantou, no tom rouco que é a sua marca, antes de terminar o telefonema.