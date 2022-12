Enfermeiros do NHS, um exemplo já histórico

Em Portugal, tal como no Reino Unido, a enfermagem pode ser um poderoso agente de mudança e evolução do SNS. Assim haja vontade política de promover as mudanças necessárias.

Nos passados dias 15 e 20 de dezembro, os enfermeiros e enfermeiras do Reino Unido fizeram a sua primeira greve nacional em 74 anos de história do Serviço Nacional de Saúde (NHS), em resposta a mais de uma década de desinvestimento no serviço público e à perda real do poder de compra. Apoiados pelas suas comunidades, centenas de milhares de profissionais aderiram aos protestos, transformando-os nos maiores de sempre no país.

A opção política de não investir no NHS, as necessidades não satisfeitas de reforço das equipas, colocando em risco a prestação de cuidados com qualidade, e a quebra de 10% no salário real em relação ao praticado há dez anos, estão na origem desta resposta sem precedentes.

Muitos dos grevistas são enfermeiras e enfermeiros portugueses como nós, a quem o desinvestimento crónico em Saúde empurrou para a emigração. Saudamos a luta dos colegas do NHS, nossos compatriotas ou não, e enviamos-lhes votos de sucesso e solidariedade. Apoiamos a sua luta por uma profissão que não seja desvalorizada nem obrigada a trabalhar em risco, reconhecendo que na base destas exigências está a defesa do direito de cidadãos e cidadãs ao acesso a cuidados seguros e de qualidade.

Os motivos para esta histórica paragem não nos são distantes: todos os dias sentimos os efeitos nefastos de décadas de escassez de investimento no serviço público de saúde, da desadequação dos rácios enfermeiro/utente ou da perda salarial, que por cá atinge uns impressionantes 20%, ou da falta de uma carreira adequada à responsabilidade e risco desta profissão. Todos e todas nós subscrevemos a necessidade e a urgência de mobilização, reforço e otimização da intervenção dos enfermeiros e enfermeiras para salvar o SNS.

Também nós exigimos reformas construtivas e respeito. Queremos trabalhar com segurança e dignidade. As nossas carreiras têm de ser revistas e as progressões deixarem de ser uma miragem. Merecemos mais condições para conciliar a nossa profissão com a vida familiar.

Em Portugal, tal como no Reino Unido, a enfermagem pode ser um poderoso agente de mudança e evolução do SNS, dando um contributo essencial para aumentar a acessibilidade aos cuidados de saúde. Assim haja vontade política de promover as mudanças necessárias.

Os subscritores

1. Mário André Macedo

2. Maria Augusta Sousa

3. José Carlos Martins

4. Lúcia Leite

5. Carlos Ramalho

6. Guadalupe Simões

7. José Carlos Gomes

8. Lucília Nunes

9. Manuel Lopes

10. Leila Sales

11. Rui Carlos Santos

12. Maria José Pinheiro

13. João Fernandes

14. Ana Alves de Brito

15. Luís Mós

16. Graça Machado

17. João Quintela

18. Armandina Antunes

19. Bruno Noronha Gomes

20. Fernanda Lopes

21. Gonçalo Cabral

22. Isabel Gonçalves

23. Adelina Valfreixo

24. Adriana Lopera

25. Alexandre Sobral

26. Almudena Martin Moyano

27. Ana Albuquerque Queiroz

28. Ana Almeida Gama

29. Ana Bastos

30. Ana Carla Coelho

31. Ana Catarina Santos

32. Ana Loff

33. Ana Raquel Costa

34. Ana Rita Gomes

35. Ana Teresa Quevedo

36. André Beja

37. Ângela Faria

38. Arminda Monteiro

39. Artur Marona Beja

40. Audrey Edet

41. Barbara Carvalheda

42. Benvinda Pedroso

43. Bruno Romão

44. Catarina Cabral

45. Catarina Caldeira

46. Cláudia Ferreira

47. Cláudia Luís

48. Daniel Lanzas

49. Débora Almeida

50. Denise Madeira

51. Denise Pinto

52. Diana Pereira

53. Elsa Caveirinha

54. Elsa Menoita

55. Fátima dos Santos Pereira

56. Fátima Lavrador

57. Fátima Prior

58. Fernanda Reis

59. Fernando Santana

60. Filipa Santos

61. Filipe Gama

62. Gabriela Mora Viera

63. Generosa Matias

64. Gisela Almeida

65. Gumersindo Gi

66. Helena Margarida Melo

67. Inês Figueiredo

68. Inês Guimarães

69. Jéssica Pacheco

70. Joana Baltazar

71. Joana Pires

72. Joana Ramos

73. João Mendes

74. João Quintinha

75. João Silva

76. João Trapola

77. Joel Marques

78. Jorge Carvalho

79. Jorge Rebelo

80. José Carlos Santos

81. Leonardo Trancoso

82. Luciano Ornelas

83. Luís Carvalho

84. Márcia Oliveira

85. Maria Graça Tavares

86. Maria João Leite

87. Maria João Neto

88. Maria Ribeiro

89. Mariana Piló

90. Marília José Lopes

91. Marina Dias Afonso

92. Marta Couto

93. Marta Faleiro

94. Marta Fonseca

95. Neuza Reis

96. Nuno Miguel Gouveia

97. Nuno Oliveira

98. Orlanda Silva

99. Patrícia Barbosa

100. Patrícia Félix Martins

101. Paulo Cunha

102. Paulo Pinto

103. Paulo Santos

104. Pedro Alves

105. Pedro Lopes

106. Pedro Silvestre

107. Ricardo Tomé

108. Rita Palma

109. Rita Silva

110. Rogério Gonçalves

111. Rui Bacelos Silva

112. Rui Moreira

113. Sara Caldeira

114. Sara Sá Silva

115. Sofia Roldão

116. Sofia Roque

117. Sónia Pinto

118. Stephanie Rodrigues

119. Susana Inês Carvalho

120. Tânia Sofia Martins

121. Tatiana Cristina Oliveira

122. Tiago Ramos

123. Tiago Subtil

124. Vera Mouzinho

125. Vera Ramos

