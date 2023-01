Depois de vários problemas de saúde, Justin Bieber vende direitos da sua música

O negócio com a Hipgnosis está avaliado em cerca de 200 milhões de dólares e inclui todas as canções publicadas até ao final de 2021.

O cantor canadiano Justin Bieber vendeu os direitos do seu catálogo musical à Hipgnosis, por 200 milhões de dólares (cerca de 184 milhões de euros), seguindo o exemplo de artistas como Bob Dylan ou Bruce Springsteen. O negócio surge numa altura em que o jovem de 28 anos tem falado sobre problemas de saúde e cancelou a digressão mundial.

A Hipgnosis, empresa britânica especializada na gestão de fundos musicais, acrescentou, desta forma, a estrela musical de 28 anos a uma lista já "recheada" de artistas como Leonard Cohen, Shakira ou os Red Hot Chili Peppers.

O acordo inclui mais de 290 músicas publicadas até o final de 2021 pelo artista canadiano, como os sucessos Baby, Sorry e Love Yourself, revelou a empresa britânica em comunicado.

Embora não tenham sido divulgados os valores envolvidos no negócio, vários meios de comunicação como a Billboard, Rolling Stone ou The Wall Street Journal noticiaram que o acordo terá rondado os 200 milhões de dólares. Uma fonte ligada ao processo confirmou este valor à agência France-Presse (AFP).

Bieber lançou seis álbuns de estúdio até ao momento, bem como vários álbuns de compilações, mas também dezenas de singles e colaborações com outros artistas."O impacto de Justin Bieber na cultura global nos últimos 14 anos foi excepcional", salientou o fundador e CEO da Hipgnosis, Merck Mercuriadis, ex-empresário de Elton John. O canadiano tem mais de 30 biliões de streams na plataforma Spotify.

O negócio concretiza-se depois de um 2022 difícil para Bieber, afectado por problemas de saúde que o levaram cancelar parte da sua digressão, incluindo uma passagem por Portugal. Em Junho, numa mensagem vídeo para os 260 milhões de seguidores, o artista já tinha revelado que adiaria alguns concertos da digressão por causa de uma paralisia facial, causada pela síndrome de Ramsay-Hunt. "Apercebi-me de que preciso de fazer da minha saúde a prioridade neste momento", escreveu então.

O acordo multimilionário para a venda do catálogo musical é bastante incomum para um artista de 28 anos, já que a maioria destas grandes operações foi realizada por músicos na fase final de carreira e com um legado musical consolidado. Bob Dylan, Bruce Springsteen, Neil Young ou Sting são algumas das estrelas que nos últimos anos venderam os direitos das suas canções por grandes quantias para diferentes empresas.

Justin Bieber actuou em Lisboa pela última vez em Novembro de 2016, no âmbito da digressão Purpose, que somou globalmente mais de 2,7 milhões de espectadores. Fica por saber qual será o futuro do artista de 28 anos na música.

Natural de London, no Canadá, Bieber tornou-se conhecido pelos vídeos a cantar no Youtube, mas rapidamente escalaria para o estrelato, ainda na adolescência. O percurso do jovem foi conturbado, em virtude de vários escândalos relacionados com agressões — em 2015, chegou mesmo a ser condenado. Em 2019, casou com a modelo Hailey Baldwin.