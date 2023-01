Parlamento encerra caso Jamila Madeira: Transparência recusa fazer novo parecer

A Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados fechou nesta terça-feira, de forma definitiva, o caso Jamila Madeira com o chumbo do requerimento do Chega para que esta comissão voltasse a fazer um parecer analisando a compatibilidade de funções da deputada socialista na REN Serviços e o cargo de deputada entre 2015 e 2022. O pedido foi recusado com o voto contra do PS e a abstenção do PSD, não estando presentes mais partidos além do Chega.