Jamila Madeira renunciou a funções na REN para evitar parecer negativo no parlamento

A deputada socialista Jamila Madeira anunciou que suspendeu o seu contrato de trabalho com a REN e que passou a assumir o mandato de deputada em exclusividade, numa tentativa de colocar um ponto final na polémica sobre a acumulação do mandato na Assembleia da República com o de consultora da empresa. Porém, a parlamentar eleita pelo círculo de Faro continua a defender que não há "qualquer conflito de interesses" entre as suas funções na REN e o cargo de deputada.

A Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados (CTED) confirmou em comunicado, nesta terça-feira, a decisão da vice-presidente da bancada do PS e explicou o andamento do processo que se arrastou desde Julho do ano passado. No entanto, não refere que houve um projecto de parecer que indicava que havia um impedimento na acumulação de funções e que nunca chegou a ser votado porque o PS pediu o seu adiamento.

No sábado, o Correio da Manhã noticiou que Jamila Madeira acumulou, desde Março do ano passado, as funções e remuneração de deputada com as de consultora da REN, o que levava a deputada a triplicar o salário que recebia. Segundo a CTED, a deputada pediu-lhe, a 28 de Julho (já os trabalhos parlamentares tinham encerrado), um parecer sobre a sua relação laboral com a REN Serviços, que indicara na sua declaração de registo de interesses.

Dois meses depois, na reabertura dos trabalhos parlamentares, o pedido seguiu, a 21 de Setembro, para o grupo de trabalho do registo de interesses, coordenado pelo socialista Pedro Delgado Alves. A elaboração do parecer só foi distribuída a 2 de Dezembro à social-democrata Emília Cerqueira. Que apresentou o documento na CTED para discussão e votação a 20 de Dezembro. Nessa reunião, o PS pediu o adiamento potestativo (obrigatório e sem necessidade de justificação) do debate sobre o parecer.

Parecer "chumbava" acumulação

Esse parecer concluía que havia um impedimento entre o exercício do mandato parlamentar e a relação laboral da deputada com a REN. O contrato de trabalho de Jamila Madeira é no regime de pluralidade de empregadores, sendo o contrato com a REN - Rede Eléctrica Nacional e com a REN Serviços (embora quem pague seja a segunda).

Porém, a REN - Rede Eléctrica Nacional tem a concessão, por 50 anos, da gestão global do sistema eléctrico de abastecimento público. E o Estatuto dos Deputados proíbe os parlamentares de "prestar serviços ou manter relações de trabalho subordinado com instituições, empresa ou sociedades concessionárias de serviços públicos ou que sejam parte em parceria público-privada com o Estado". É nessa regra que o parecer considera que Jamila não pode acumular as duas funções.

O PS conseguiu o adiamento e, no último dia do ano, Jamila Madeira comunicou à CTED que a partir de 1 de Janeiro deste ano passaria ao regime de exclusividade do mandato "e que já informara a sua actual entidade empregadora REN Serviços". Uma semana depois, para evitar que o parecer fosse novamente à reunião para votação, a deputada defendeu a dispensa da emissão do parecer e a comissão acabou por decidir que não se faria qualquer pronúncia sobre o processo.

Agora, Jamila Madeira vem defender-se em respostas escritas à comunicação social vincando o seu "sentido de ética" por ter pedido, "por iniciativa própria", os pareceres sobre a acumulação de funções.

Conta que é funcionária da REN desde 1997, onde começou como estagiária, que pediu um parecer em 2010 ao Parlamento, no qual se concluiu que podia manter em simultâneo o posto de trabalho e actividade profissional, "ainda que a tempo parcial". Diz que entendeu suspender a sua actividade na REN Serviços "antes mesmo da Assembleia da República se pronunciar" sobre o seu pedido de parecer e foi "informada" pela comissão que já não haveria análise do assunto.

A deputada socialista insiste na ideia de que não há impedimento porque a REN Serviços "não é concessionária de serviços públicos". "Enquanto estive no Governo nunca acumulei funções", garante ainda Jamila Madeira.

"Importa clarificar que este é o meu emprego. A este está associada a remuneração correspondente (neste caso parcial), a que corresponde na minha categoria profissional nesta empresa privada. Sublinho que os valores em circulação por alguma imprensa são falsos e em nada correspondem ao valor que auferia", afirma a deputada sem, no entanto, divulgar valores. Que se queixa: "É profundamente gravosa a sucessão de notícias que têm vindo a público sobre a minha situação, sobretudo, numa altura em que têm sido denunciados casos de alegada ilegalidade."