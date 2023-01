Também tu, Pedro Nuno? Ou a banalização da mentira

Pedro Nuno Santos informou-nos na sexta-feira à noite que tem andado a tentar “reconstruir a fita do tempo” do caso Alexandra Reis “desde o dia” em que apresentou o seu pedido de demissão, a 28 de Dezembro de 2022. Após 22 longos dias dedicado a essa nobre tarefa, eis que finalmente Pedro Nuno lançou o seu grito de eureka!, por feliz coincidência após a ida da CEO da TAP ao Parlamento. Afinal, ele sabia de tudo acerca da saída de Alexandra Reis e do meio milhão de indemnização.