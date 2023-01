Suspeito do tiroteio na Califórnia encontrado morto

O autor do ataque que no sábado à noite causou dez mortos em Monterey Park foi identificado como Huu Can Tran, de 73 anos. A polícia ainda desconhece as motivações para o incidente.

O suspeito de ser o autor do tiroteio que no sábado à noite causou a morte a dez pessoas num salão de danças em Monterey Park, na Califórnia, foi encontrado morto, com sinais que indicam que se terá suicidado, de acordo com a polícia.

O homem foi identificado como Huu Can Tran, de 72 anos. O seu corpo foi encontrado numa carrinha estacionada em Torrance, cidade a cerca de 50 quilómetros do local onde ocorreu o incidente.

Os agentes da polícia californiana tinham encontrado a carrinha do suspeito e, quando estavam a aproximar-se, ouviram um tiro no interior e encontraram-no já sem vida, explicou o xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna. As autoridades ainda não conseguiram apurar os motivos que levaram ao tiroteio.

No sábado à noite, um grupo de pessoas festejava o Novo Ano Lunar numa academia de dança em Monterey Park, cidade conhecida pela boa qualidade de vida e por ser um local de eleição para imigrantes de origem asiática.

Por volta das 22 horas (mais oito horas em Portugal continental), um homem entrou nas instalações do Star Dance Studio e atirou indiscriminadamente sobre as pessoas que encontrava. Foram mortas dez pessoas, cinco homens e cinco mulheres, e feridas outras dez.

O autor do tiroteio usou uma espingarda semi-automática, modificada com um carregador extra para aumentar a rapidez de carregamento com munições. Segundo o LA Times, a posse deste tipo de arma com esta modificação é ilegal na Califórnia.

Pelo menos sete pessoas ainda estão no hospital em situação grave, segundo a polícia. A identificação das vítimas mortais ainda não foi revelada, mas acredita-se que teriam todas mais de 50 anos.

Aquilo que os agentes policiais que foram chamados ao local encontraram foi “a cena de uma carnificina”, disse o chefe da polícia Scott Wiese, sublinhando que os primeiros polícias a chegarem ao salão de danças eram jovens que tinham começado há pouco tempo. “Eles encontraram uma cena para a qual ninguém os tinha preparado”, acrescentou.

Este foi o quarto ataque com armas de fogo mais letal na Califórnia e o quarto com pelo menos dez mortos na última década.