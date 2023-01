Músicas de Billie Eilish e BTS são das mais populares para adormecer, diz estudo

Os investigadores dinamarqueses analisaram mais de 225 mil músicas de 985 playlists com canções para dormir no Spotify. A conclusão é que não há uma fórmula que resulte para todos.

Ouvir música para dormir é um hábito que começa a ser incutido logo nos primeiros dias de vida, quando mães e pais cantam para embalar o bebé. Há quem continue essa rotina na vida adulta e adormeça diariamente ao som de uma canção. Agora, os cientistas debruçaram-se sobre quais serão as melhores músicas para adormecer. Os cantores Billie Eilish e Khalid, bem como a banda sul-coreana BTS, lideram a lista das melhores baladas.

Os investigadores da Universidade de Aarhus, na Dinamarca, dedicaram-se a analisar as “características da música associada a sono”, ao esmiuçar o áudio de um “grande número de faixas retiradas de playlists para dormir da plataforma global de streaming Spotify”, explicam na introdução do estudo publicado, na semana passada, no jornal científico Plos One.

A música para dormir, verificaram, tende a ser menos efusiva e mais lenta, frequentemente em versões acústicas. Mas, de acordo com os resultados da investigação, esta não é uma fórmula que resulte para toda a gente. A “música para dormir”, nas 225,626 faixas analisadas em 985 playlists, apresenta diversidade de ritmos.

“A música que as pessoas usam para dormir mostra grande variedade, incluindo canções caracterizadas por terem alta energia e um andamento ligeiro”, notam. As três principais categorias de canções incluíam as baladas expectáveis e, frequentemente, música clássica, mas depois surgiam músicas mais energéticas.

Entre as faixas mais populares, a figurar em 245 playlists, está a animada Dynamite dos sul-coreanos BTS — com a carreira em suspenso até 2025, anunciaram em Outubro passado. Também Lovely de Billie Eilish e Khalid figura 60 vezes entre as músicas mais populares para dormir. É claro que há canções presentes mais vezes nas listas de reprodução, mas são escolhas mais comuns, como a melodia infantil Twinkle Twinkle Little Star ou a música clássica Canon in D, mais de 100 vezes, cada uma.

O estudo, acreditam os dinamarqueses, ajuda também a aumentar o conhecimento disponível sobre “como a música é usada para regular o comportamento humano no quotidiano”, bem como sublinhar “o seu uso clínico”.

Contudo, reconhecem, é preciso desenvolver a pesquisa para compreender por que algumas pessoas escolhem um tipo específico de música na hora de ir dormir — ainda que, sublinham, alguns teóricos defendam que as canções mais energéticas relaxam por serem familiares. Mas, acima de tudo, conclui-se que não há só um tipo de música adequado na hora de adormecer.

Um estudo de 2018, assinado por cientistas do Reino Unido, já tinha dado conta que mais de 30% das pessoas preferiam o género clássico para adormecer, seguido de rock, pop, acústico, jazz e até música ambiente. A mesma investigação perguntou aos 651 participantes o motivo por que ouviam música antes de dormir e as respostas variaram entre "mudar o seu estado mental", "sentir segurança", "distrair-se" ou "só por hábito".