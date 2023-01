Ano do Coelho ou do Gato? Eis o significado do Ano Novo Chinês

Se no Ocidente estamos em 2023, no Oriente, onde o calendário é diferente do gregoriano, vai entrar o ano 4721. Este domingo, 22 de Janeiro, celebra-se o Ano Novo Chinês. Segundo o zodíaco, este é o ano do Coelho, símbolo de paciência, longevidade e sorte, bem como de gentileza e serenidade, recorda a Fundação Oriente, em comunicado. No Vietname, a celebração do Ano Lunar será do Gato.

O Coelho, de acordo com a tradição chinesa, foi o quarto dos 12 animais que subiram ao palácio de Buda, em resposta ao chamamento do Imperador de Jade. Por ordem de chegada são: o Rato, o Búfalo, o Tigre, o Coelho, o Dragão, a Cobra, o Cavalo, a Cabra, o Macaco, o Galo, o Cão e, por último, o Porco.

O pequeno animal terá sido dos mais sortudos e é, precisamente, conhecido pela boa fortuna e símbolo do princípio feminino (yin) na natureza. O Coelho, reza a lenda, agarrou-se a um tronco no rio enquanto tentava chegar ao palácio e foi ajudado pelo Dragão, que usou o seu forte sopro para o empurrar até à meta. Foi graças a este golpe de sorte e à paciência de esperar que conseguiu chegar à margem, sendo o quarto animal a apresentar-se perante o Imperador.

Os chineses esperam que o novo ano traga a mesma sorte que o Coelho teve, sobretudo depois de um ano difícil, marcado por sucessivos confinamentos, fruto da covid-19.

Foto Celebrações de Ano Novo em Jacarta, na Indonésia Reuters/WILLY KURNIAWAN

No zodíaco chinês, cada animal diz respeito a um ano, ao contrário dos signos ocidentais determinados pelo mês de nascimento. As pessoas de signo Coelho, explica a revista digital Lifestyle Asia, são naturalmente mais reservadas, gentis e empáticas. Quando têm um objectivo para cumprir são pacientes e resilientes. São Coelho todos os nascidos em 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 ou 2023.

Entre as celebridades nascidas sob este signo destacam-se Michael Keaton (1951), Brad Pitt (1963), Angelina Jolie (1975), David Beckham (1975) e o filho Brooklyn (1999), Johnny Depp (1963), Kate Winslet (1975) e Lionel Messi (1987). Entre os bebés “famosos” a nascer durante este ano lunar estão o de Blake Lively e Ryan Reynolds, o de Mark Zuckerberg ou da portuguesa Kelly Bailey, por exemplo.

O ano novo chinês não tem uma data estanque e varia consoante as fases da lua. As celebrações prolongam-se por mais do que uma semana em todos os países que seguem este calendário. Em 2022, celebrou-se o Ano do Tigre, considerado o rei dos animais, símbolo da vivacidade e da força.

Foto Em Hanoi, capital do Vietname LUSA/LUONG THAI LINH

No Vietname, ano do Gato

Este domingo, também se celebra o Ano Novo no Vietname, mas neste país, em vez do Coelho, 2023 será dedicado ao Gato. Não há explicação oficial sobre o motivo por que os vietnamitas começaram a celebrar este animal doméstico.

O investigador Ngo Huong Giang, especializado em cultura do Vietname, diz que uma das razões poderá ser explicada pela semelhança de pronúncia entre coelho e gato em chinês e vietnamita. Em chinês coelho diz “mao”, o que é semelhante à palavra vietnamita para gato. Além disso, acrescenta, ter um coelho como animal doméstico não é comum naquele país.

Foto Vietnamitas posam junto a uma estátua de um gato LUSA/LUONG THAI LINH

Seja qual for a explicação, os vietnamitas não estão dispostos a mudar a sua tradição. “Um coelho não tem o mesmo poder do que um gato”, defende o residente de Hanoi, Ngo Quy Dung, orgulhosamente nascido no Ano do Gato há 60 anos. Outro vizinho, Nguyen Kim Chi, 64 anos, concorda: “O gato é mais majestoso por se parecer com um pequeno tigre.”

Para a maioria dos vietnamitas, o gato é um fiel amigo da família que protege dos roedores as plantações e a comida, enquanto afasta as más energias e traz boa sorte, explica Ngo Huong Giang. Paradoxalmente, a carne de gato continua aparecer nos menus dos restaurantes nas áreas mais rurais do país, ainda que as autoridades tenham banido a prática.

Em celebração do Ano Novo não faltam amuletos com gatos em todas as lojas e há mesmo esculturas deste animal a decorar os espaços públicos em todo o país.