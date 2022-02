Esta terça-feira celebra-se o ano novo chinês. O que representa o Ano do Tigre?

Com Fevereiro chega o Ano Novo Chinês. Esta terça-feira, 1 de Fevereiro, entra o ano 4720 no oriente, onde o calendário é diferente do gregoriano. Segundo o zodíaco chinês, este é o ano do Tigre, considerado “o rei dos animais, símbolo de vivacidade e força, sendo também o representante do princípio masculino (yang) na natureza”, destaca o Museu do Oriente, em comunicado.

O Tigre, de acordo com a tradição chinesa, ocupa o terceiro lugar na sequência dos 12 animais que subiram ao palácio de Buda, em resposta ao chamamento de Deus. Por ordem de chegada são: o Rato, o Búfalo, o Tigre, o Coelho, o Dragão, a Cobra, o Cavalo, a Cabra, o Macaco, o Galo, o Cão e, por último, o Porco. “Para 2022, espera-se que a regência do tigre, com a sua força e vivacidade características, seja indicativa de transformação rumo a um novo paradigma social”, salienta, ainda, o Museu do Oriente.

Segundo a lenda que explica a formação do zodíaco chinês e as características de cada um dos 12 animais, o tigre desculpou-se perante o Imperador de Jade pondo as culpas nas fortes correntes do rio que não o permitiram chegar à frente do búfalo e do rato. Todavia, graças à sua força, conseguiu finalmente chegar à margem e subir ao Palácio de Buda.

Foto Celebrações em Bali, na Indonésia LUSA/MADE NAGI

Diferente do zodíaco ocidental, cujos signos correspondem aos meses; no chinês cada animal diz respeito a um ano, logo são Tigres todos os nascidos em 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 e, claro, em 2022. Entre as celebridades nascidas sob o signo de Tigre destacam-se a rainha Isabel II (1926) e a filha a princesa Ana (1950), Stevie Wonder (1950), Demi Moore (1962), Victoria Beckhman (1974), Leonardo DiCaprio (1974), Lady Gaga (1986) e Shawn Mendes (1998). Entre os bebés “famosos” a nascer no Ano do Tigre destacam-se os gémeos de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez.

Segundo o horóscopo, as pessoas nascidas nesses anos herdam as características do animal. “Os tigres são corajosos, valorizam a independência e têm um forte sentido de justiça”, nota o mestre de feng shui Edgar Lok Tin Yung, citado pela revista Indy100. Para este ano, prevê-se que os tigres sintam “muita pressão vinda de todas as direcções” no trabalho. As mulheres nascidas em 1986 e 1998 deverão ter especial “cuidado com a vida amorosa”.

A nível académico deverá ser um ano positivo para todos, sendo 2022 uma boa oportunidade para quem pretender voltar a estudar, acredita Edgar Lok Tin Yung. “Os tigres que trabalham na comunicação social, em educação e nas editoras terão um bom ano pela frente”, acrescenta.

O ano novo chinês não tem uma data estanque e varia consoante as fases da lua. As celebrações normalmente duram 16 dias consecutivos e já começaram, prolongando-se até 15 de Fevereiro. Em 2021 celebrou-se o Ano do Búfalo, associado à independência, responsabilidade, disciplina e trabalho árduo.