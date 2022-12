Lionel Messi e Antonela Roccuzzo: a história de amor do campeão do mundo

​Podia ser uma história de amor de um filme, com direito a “felizes para sempre”, mas é o romance do futebolista Lionel Messi e da mulher Antonela Roccuzzo. Conheceram-se na infância e foram separados pela distância imposta pela carreira do desportista. Até que o amor venceu e hoje são pais de três rapazes: Thiago, Mateo e Ciro. “A verdade é que admito tudo [em Antonela]”, confessou o argentino, em 2019, numa entrevista ao jornal desportivo espanhol Marca.

“Nem sei como começar… que orgulho sentimos por ti. Obrigada por nos ensinares a nunca desistir, que temos de lutar até ao fim. Finalmente és campeão do mundo”, escreveu, neste domingo, Antonela Roccuzzo no Instagram, na legenda de uma fotografia onde surge com os três filhos e o marido Lionel Messi.

Antes de chegarmos ao sonho concretizado pela Argentina ao vencer o Mundial do Qatar, é preciso recuar até aos anos 90, na Argentina. Messi tinha seis ou sete anos (não há data precisa) quando conheceu Antonela Roccuzzo. Os dois cresceram em Rosário, a terceira cidade mais populosa daquele país, berço de Che Guevara. Foi graças ao futebol que se escreveria a primeira página deste romance, já que Lionel costumava jogar na rua com um primo de Antonela, Lucas Scaglia — também ele futebolista.

Lionel e Antonela viveram uma paixoneta de infância, daquelas com cartas trocadas através intermediários, onde Messi jurava conquistá-la e tornar-se seu namorado, segundo o El País do Uruguai. Foi o princípio de um amor que o desporto havia de separar, quando, aos 13 anos, o rapaz partiu para treinar em Barcelona, Espanha.

Na infância e adolescência, Antonela é descrita com “discreta” e próxima da família, de acordo com um perfil publicado na Vanity Fair espanhola. Filha de José Roccuzzo, dono da cadeia de supermercados Único, estudou numa das melhores escolas da cidade, o Centro Educacional Latino-Americano, tal como as suas irmãs, Paula e Carla.

Mais tarde, em 2005, havia de ser uma tragédia a juntar novamente os namorados de infância. A melhor amiga de Antonela morreu num acidente de carro nesse mesmo ano e, mal soube, Messi voou para a Argentina para a consolar, recorda a imprensa argentina.

O grandioso gesto romântico marcaria o início oficial do romance de ambos. Então, a jovem estava a estudar humanidades e ciências sociais na Universidade Nacional, em Rosário, e chegou a inscrever-se em medicina dentária. No entanto, os estudos ficariam pelo caminho para se mudar para mais perto do então namorado. Trabalharia, então, como modelo. Chegou a ter contrato com a marca de calçado argentino Ricky Sarkany e fez campanhas para a Adidas e Stella McCartney.

Final feliz

Depois de vários impasses e milhares de quilómetros de distância, o apogeu da história de amor aconteceria em 2010 com o pedido de casamento. Os dois, contudo, só dariam o nó em 2017, depois de serem pais de Thiago, em 2012, e Mateo, em 2015. Entre os convidados da cerimónia de 30 de Junho de 2017 estavam Gerard Piqué e Shakira (agora separados).

A festa é chamada por muitos de “casamento do século”, já que implicou que a cidade de Rosário fosse fechada e cercada de seguranças. Dois anos antes, a casa da família da noiva tinha sofrido um assalto à mão armada, onde foram roubados milhares de euros, em jóias e dinheiro.

Pais de três crianças — Ciro nasceu em 2018 —, Messi e Roccuzzo asseguram ter uma vida pacata. “Ter três filhos mudou a minha perspectiva de vida e também me ajudou a crescer. Ainda que existam poucos momentos de sossego com três miúdos em casa, tentamos aproveitar cada segundo com eles, quer seja a ver televisão, a jogar ou o que seja. Gostamos de ficar em casa e saborear estes momentos”, contava, em 2019, o futebolista numa entrevista disponível no site do FC Barcelona.

Já Antonela Roccuzzo é raro expor-se publicamente e só deu uma entrevista à revista Hola a propósito a mudança para França — quando Messi foi transferido para o Paris Saint-Germain. Contou que pretendia estudar francês e até confidenciou que os pequenos estavam com dificuldade de adaptação. Mas pouco mais se sabe da vida pessoal da “primeira-dama do futebol”, como lhe chama o El Pais.

Graças às redes sociais, onde é seguida por mais de 25 milhões de pessoas, é possível ter vislumbres da sua paixão pela moda — tem uma marca de roupa infantil —, pelo desporto, mas sobretudo a sua devoção à família e ao marido. Não faltam fotografias ao lado de Messi, onde na legenda se pode ler “Te amo muito meu amor”. “Te amo”, responde o futebolista.

São cinco anos de casamento, 17 de namoro e três filhos em conjunto de uma união que nunca foi manchada por escândalos e parece ser a definição de um verdadeiro conto de fadas, ainda a ser escrito.