Confinamentos sem fim? Porque a China não pode desistir da política de covid zero

Durante meses e meses, a China conseguiu dominar a covid-19 graças à política que ficou conhecida como “de covid zero”. Durante meses e meses, muitos países do mundo, em confinamento, viam festas em Wuhan (a cidade-epicentro da pandemia) ou Xangai, no que parecia um outro mundo. Hoje, são os chineses que, ao ver as transmissões do Mundial de futebol no Qatar, pensam que estão a ver outro universo: milhares de pessoas, juntas, sem máscaras, sem testes, sem quarentenas.