Quatro países exigem à UE uma data para adoptar veículos pesados e autocarros neutros em CO2

Holanda, Bélgica, Dinamarca e Luxemburgo pedem à União Europeia que determine uma data para que os pesados vendidos na Europa passem a ter emissão zero de dióxido de carbono.

Holanda, Bélgica, Dinamarca e Luxemburgo pediram à União Europeia (UE) que estabeleça uma data em que os novos camiões e autocarros vendidos na Europa passem a ter emissão zero de dióxido de carbono (CO2).

A Comissão Europeia deve propor padrões de CO2 mais rígidos, no próximo mês, para veículos pesados de mercadorias, a fim de cumprir as metas de mudança climática. Por agora, já estabeleceu metas mais ambiciosas para carros, incluindo um prazo de 2035 para que todos os carros novos vendidos na Europa tenham zero emissões de CO2.

No próximo mês, a proposta da UE deve estabelecer uma meta de 100% de emissões zero para veículos pesados, defendem os quatro países. Não especificaram uma data-limite, mas disseram que devem cumprir a meta da UE de ter zero emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2050.

"A próxima revisão dos padrões de CO2 para veículos pesados oferece uma oportunidade única para enviar um forte sinal ao mercado e incentivar uma transição ", disseram os países numa nota conjunta divulgada esta sexta-feira.

Transporte representa um quarto das emissões

As quatro nações também pediram uma meta mais forte de emissões até 2030 para camiões e autocarros, acrescentando que os limites de CO2 devem ser expandidos para cobrir mais veículos rodoviários de carga, uma vez que cerca de 35% das emissões do sector não estão nos padrões de CO2 existentes na UE.

O transporte corresponde a quase um quarto das emissões da UE e contrariou a tendência geral da UE de queda na produção de CO2 nas últimas três décadas, ameaçando sua meta de reduzir as emissões líquidas em 55% em relação aos níveis de 1990 até 2030.

A crescente procura por transporte de carga aumentou as emissões de CO2 de veículos pesados ​​ano após ano, desde 2014 - até que a pandemia do COVID-19 trouxe uma redução temporária em 2020, diz a agência ambiental da UE.

A proposta do próximo mês substituirá a exigência actual da UE para que os fabricantes garantam que as novas frotas de camiões emitam 30% menos CO2 em 2030 do que em 2019-2020 - uma meta projectada para impulsionar o sector em direcção a motores eléctricos ou movidos a hidrogénio em vez de combustíveis fósseis.