IndieJúnior, marionetas e visitas reais para animar a família

CINEMA

IndieJúnior Porto

23 a 29 de Janeiro

A sétima edição do Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil mantém a missão de abrir caminho à imaginação através de pontes construídas com a magia da sétima arte, agora com a tela mergulhada no Mar, tema que norteia o cartaz deste ano.

Espalhado por lugares como o Cinema Batalha, a Biblioteca Municipal Almeida Garrett, a Casa das Artes, o Coliseu Porto Ageas, o Maus Hábitos ou a Reitoria da Universidade do Porto, alinha 55 filmes de 18 países, oficinas, conversas, um cineconcerto e uma Matiné Dançante, apontados a várias faixas etárias.

Para assistir, há que pagar 4€ por sessão (6€ para o cineconcerto). O programa completo pode ser consultado aqui.

TEATRO

Como um Carrossel

18 a 22 de Janeiro

Em cena está uma menina que vai crescendo e, entre sonhos, inquietações e muitas histórias imaginadas, vai questionando e explorando a sua relação com o mundo.

Um espectáculo do Teatro de Marionetas do Porto, encenado por João Paulo Seara Cardoso e apresentado como uma “caminhada pela vida entre a alegria e a tristeza, o medo e a esperança”. No Rivoli do Porto, à boleia da festa do 91.º aniversário do teatro, com sessões de quarta a sexta para escolas (às 10h30 e 14h30); e sábado e domingo para famílias (respectivamente, às 16h e às 15h). A entrada é gratuita, sujeita a levantamento de bilhete.

Jeremias Peixinho

20 e 21 de Janeiro

A nova criação do Cendrev - Centro Dramático de Évora versa sobre um menino filho de pescadores e o seu grande sonho: mergulhar no oceano e viajar como um verdadeiro peixe.

Com texto de Mohamed Rouabhi e linguagem feita de poesia e “realismo mágico”, a peça enquadra reflexões sobre a diferença, o amor, as dores do crescimento e as liberdades.

Com encenação de José Caldas, sobe ao palco do Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra, sexta (às 19h) e sábado (às 11h), com bilhetes a 5€.

Capuchinho

21 de Janeiro

Pelo Teatro Plage, uma peça de teatro-dança para bebés inspirada no conto clássico do Capuchinho Vermelho e nos “inesperados contrastes” que habitam esta história encantada.

Para ver sábado, às 11h e às 15h, no Teatro Municipal de Bragança. A entrada, gratuita, está sujeita a levantamento prévio de bilhete.

Foto O Bando apresenta Paula de Papel DR

Paula de Papel

22 e 29 de Janeiro

O universo pictórico de Paula Rego é a matéria desta peça de teatro infantil do grupo O Bando.

Interpretada por Juliana Pinho, Margarida Mata e Rita Brito, serve-se da pintura e de uma tela em branco para construir a narrativa de tom onírico, onde o medo e a inquietação guiam as personagens e a imaginação conduz a acção. Domingo, às 11h, no Cinema S. Vicente do Seixal, com bilhetes a 5€.

HUMOR

Commedia a La Carte Kids

21 de Janeiro

Com a curadoria de César Mourão, Carlos M. Cunha e Gustavo Miranda, um espectáculo de comédia de improviso especialmente dedicado aos mais novos.

Com Filipa Duarte, Joana Castro e Rita Cruz aos comandos, a missão humorística mantém-se: dar corda a histórias criadas no momento e inspiradas no público presente.

Sábado, às 11h, no Teatro José Lúcio da Silva (Leiria), com bilhetes a 12,50€.

VISITAS

A Rainha Mostra o Palácio da Ajuda

21 de Janeiro e outras datas

Cabe a Sua Majestade a Rainha D. Maria Pia guiar a visita encenada que dá a conhecer os cantos do Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, bem como o dia-a-dia da família real no séc. XIX.

Dirigidas a crianças maiores de quatro anos e famílias, as visitas são dinamizadas pela Coolture Tours, ao fim-de-semana e em várias línguas (português, inglês, francês, alemão e castelhano).

A próxima está marcada para este sábado, às 15h30, e tem um custo associado de 15€ (12,50€ para crianças até aos 13 anos) e inscrição obrigatória aqui.

Se Eu Fosse… Geógrafo

21 e 28 de Janeiro

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa propõe uma visita-oficina repartida por dois momentos: um no Museu e Igreja de São Roque, para esboçar um mapa com a origem de algumas das peças expostas (dia 21); outro na Sociedade de Geografia de Lisboa, que aprofunda conceitos e técnicas da arte de mapear e registar novos territórios (dia 28).

Ambas começam às 10h e são apontadas a famílias com crianças dos seis aos 15 anos. A participação é gratuita, sujeita a marcação prévia através dos contactos culturasantacasa@scml.pt ou 21 324 08 69/87/89.

OFICINAS

No Fundo do Mar

21 de Janeiro

Sob a orientação de Carolina Gaspar, uma oficina musical que convida para uma viagem ao fundo do mar. Nas pautas estão as particularidades desta paisagem sonora e os Quatro Interlúdios Marítimos de Benjamin Britten.

Na Sala Michel Corboz da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, com sessões no sábado, às 15h (1 e 2 anos) e às 16h (3 e 4 anos). Bilhetes entre 10€ e 14€.

Animais e Postais em Pop-Up

21 de Janeiro a 5 de Fevereiro

As comemorações do Ano Novo Chinês motivam uma série de oficinas no Museu do Oriente (Lisboa).

Animais em Pop-Up põe jovens a partir dos 14 anos a explorar os livros mecânicos (dias 21 e 28 de Janeiro, das 10h às 17h, 50€). Postal Pop-Up ensina maiores de sete anos a dar vida aos desenhos com dobragens “engenhosas” (dias 22 de Janeiro e 5 de Fevereiro, das 14h às 17h, 20€).

A dar o mote a ambas as oficinas estão o Tigre, animal que deu o signo ao ano que termina, e o Coelho, que entra em cena em 2023.