Chega o Ano do Coelho: sete formas de dar as boas-vindas ao Ano Novo Chinês

Acendem-se as lanternas, oferecem-se bolinhos de arroz e envelopes encarnados, e formulam-se desejos de “paciência, longevidade e sorte”, que são, na explicação do Museu do Oriente, as qualidades do animal que rege o novo ano lunar: o coelho (mais especificamente, o coelho de água). Também símbolo de “gentileza de serenidade”, é o quarto signo do zodíaco chinês, sucedendo ao tigre.

Que traga então a paz tão ansiada para calar a Guerra na Ucrânia. E a não menos desejada tranquilidade a países como a China, onde os festejos da mudança de ano fazem temer um grande aumento nos casos de coronavírus. Entretanto, por cá e em segurança, eis sete ideias para bem receber o Ano Novo Chinês, recheadas de sabores, tradições milenares e dicas peculiares.

Oriente em família

Se o objectivo é celebrar em família, o rumo a tomar é o Museu do Oriente, em Lisboa, que está em contagem decrescente desde o início de Janeiro e só termina a festa a 5 de Fevereiro. Fazendo honras à “à arte, criatividade e aos laços familiares, características associadas, de acordo com a tradição chinesa, ao simbolismo do animal regente”, as actividades são muitas e para todas as idades.

No programa há visitas guiadas, oficinas para crianças (em torno de “deuses gulosos”, escrita criativa, livros e postais pop-up, “dragões que dançam” e papagaios de papel), workshops de dumplings, jianzhi (a delicada arte dos recortes de papel), feng shui e construção de lanternas (evocando o tradicional festival que costuma fechar as comemorações), uma sessão de tai chi chuan e um concerto do Lisbon Chamber Ensemble, sem esquecer a oferta da entrada no museu no dia 22 de Janeiro.

Dragões que dançam, uma das oficina para crianças DR Noutra, pergunta-se aos mais pequenos: Os deuses são gulosos? DR Também é possível aprender a construir papagaios de papel DR Fotogaleria Dragões que dançam, uma das oficina para crianças DR

Música chinesa, maestro!

Em Braga, é a música tradicional chinesa a dar o tom aos festejos. O Instituto Confúcio da Universidade do Minho, em parceria com a autarquia, promove um concerto da Orquestra Filarmónica de Braga, a 4 de Fevereiro, às 21h30, no Espaço Vita. A entrada é livre; basta levantar o bilhete previamente no local.

Ano do coelho, leões à mesa

Um menu especial, uma selecção de vinhos chineses e a tradicional dança dos leões a animar a refeição. Assim se serve a festa à mesa do JNcQUOI Asia, em Lisboa, entre 18 e 22 de Janeiro, por graça do chef malaio Ku Yan Onn.

A primeira escolha é entre beringela chinesa grelhada com molho de alho e frango crocante com caviar e amêndoas. Para o prato principal, as opções variam entre camarão-tigre grelhado com molho de manteiga e leite, robalo a vapor com molho de pasta de soja amarela e alface chinesa salteada com inhame, abóbora e raiz de lótus crocante.

Para rematar o repasto, o chef sugere bao a vapor com batata-doce e creme de ovo. Já o copo pede vinhos Château Changyu Moser. Mais informações e reservas aqui.

JNcQUOI Asia Francisco de Almeida Dias JNcQUOI Asia Francisco de Almeida Dias JNcQUOI Asia Francisco de Almeida Dias Fotogaleria JNcQUOI Asia Francisco de Almeida Dias

Longa vida aos noodles

Dos spring rolls aos dumplings de camarão, vão uns long life noodles para satisfazer a longevidade anunciada pelo signo do coelho. É com estas e outras iguarias que o menu oriental do Soão - Taberna Asiática (Lisboa) se reinventa para acolher o novo ano lunar.

Preparada pelo chef João Francisco, a ementa especial está disponível entre 22 e 31 de Janeiro e pode ser apreciada no local – o que muito se recomenda, que a experiência vive muito da decoração do espaço – ou encomendada para entrega.

Feliz (e picante) ano novo

“Preparados para apimentar 2023?” O desafio vem do Boa-Bao, onde a recepção ao ano do coelho vem condimentada com sensações fortes para o palato.

Por estes dias, tanto no restaurante de Lisboa como no do Porto, junta-se à ementa habitual pan-asiática uma proposta especial que garante “sabores autênticos” de Sichuan – província chinesa que, na culinária, há muito se tornou sinónimo de picante.

Venham daí as espetadas de camarão marinado em mala (pasta à base de pimenta e malaguetas, promissora do “ligeiro formigueiro que irá sentir na boca”) ou uma sopa de noodles dan dan para começar. A viagem gastronómica avança para barriga de porco acompanhada por arroz de jasmim e termina na doce frescura de uma mousse de manga com pomelo e pérolas de tapioca.

Foto Menu Sichuan Boa-Bao

Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo

Uma lavandaria, o IRS e uma modesta imigrante chinesa nos Estados Unidos com a missão de salvar o multiverso. No filme de Dan Kwan e Daniel Scheinert, protagonizado por Michelle Yeoh, está Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo. Até o Ano Novo Chinês entra nesta história que tem mexido com a cabeça dos espectadores e feito furor nos festivais internacionais, além de estar nomeado para dez prémios BAFTA. A 22 de Janeiro, primeiro dia do ano do coelho, é exibido na Casa do Cinema de Coimbra, às 16h15 (mais sessões aqui).

Olá, China

Para quem prefere começar o ano num alegre domingo preguiçoso, combinado com visões realistas da cultura chinesa, a sugestão é abrir a RTP Play, procurar Ni Hao China e entrar nesse “postal ilustrado de um país que ainda guarda os mistérios da sua civilização milenar”. Com um olhar actual e sem grandes filtros, a série documental foi co-produzida pelos canais públicos português e chinês. É composta por uma dúzia de episódios de meia-hora cada, que vão de Pequim a Hangzhou.