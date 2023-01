Ministério da Educação quer vincular 10 mil professores ainda este ano

O Ministério da Educação (ME) quer vincular mais professores aos quadros e "diminuir substancialmente o tempo que cada professor demora a ser vinculado", adiantou o ministro da Educação, João Costa, em conferência de imprensa esta quarta-feira. De acordo com as declarações do ministro, a intenção do ME é que os professores possam vincular a partir do momento em que tenham o equivalente a 1095 dias de horário.

"A nossa intenção é vincular, já este ano, no mínimo mais dez mil professores. Isto significa também que estes professores terão melhores salários", explicou o ministro da Educação.

"É uma norma cumulativa em que os dois dados estão agregados: o tempo e o horário completo", disse João Costa. "Apresentamos como proposta que possam vincular, para além da norma-travão, todos os professores que já acumularam 1095 dias de serviço, ponderado em equivalente a tempo integral, e que, neste ano lectivo, têm um horário completo."

As propostas da tutela, que vão ser discutidas na terceira ronda negocial que se inicia esta quarta-feira, já foram enviadas às organizações sindicais.

Sob o mote "Aproximar, fixar e vincular", o ministro da Educação adiantou ainda que os Quadros de Zona Pedagógica (QZP) vão passar dos actuais dez para 63. "Esta alteração substancial permite uma colocação em zonas que terão, em 95% dos casos, distâncias máximas de 50 quilómetros", sublinhou.

"O combate à precariedade é um compromisso do Governo", referiu João Costa.

No início de Dezembro o Sindicato de Todos os Profissionais da Educação — Stop, convocou uma greve por tempo indeterminado. O Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE) fez o mesmo já no início do 2.º período lectivo, a 3 de Janeiro, mas só ao primeiro tempo lectivo de cada docente. Já esta segunda-feira iniciou-se uma greve por distritos, convocada por uma plataforma sindical integrada pela Federação Nacional dos Professores (Fenprof) e outros sete sindicatos.

O modelo de greves em curso motivou o ME a pedir um parecer jurídico à Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre a "legalidade da forma de execução das greves de professores em curso". Em causa estão as greves convocadas pelo Stop e pelo SIPE.

Nas últimas semanas, houve escolas a fechar, por vezes vários dias, e muitos pais preocupados com a sucessão de aulas perdidas.

A proposta de alteração ao regime de concursos apresentada pela tutela aos sindicatos, nas duas primeiras rondas negociais, tem vindo a ser contestada amplamente pela classe docente. Além disso, os sindicatos pedem ainda a abertura de processos negociais para resolver problemas que têm vindo a desvalorizar a profissão.