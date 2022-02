Há professores com 20 anos de aulas que nem a meio da carreira chegaram

Ser professor em Portugal também é isto: continuar aos 45 anos no 1.º escalão de uma carreira que tem dez patamares de progressão, já tendo coleccionado em média quase 16 anos de tempo de serviço. É a situação dos professores do quadro em termos de carreira agora apresentada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) no seu último retrato sobre o ensino, enviado esta quinta-feira aos meios de comunicação social, mas que não está ainda disponível no site deste organismo.