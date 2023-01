Portugueses aplicaram perto de dois mil milhões em Certificados de Aforro

Taxa de juro acima dos 3% justifica forte procura do produto do Estado, que eleva stock do produto de poupança do Estado para 19.626 milhões de euros.

Já se esperava um aumento substancial de novas subscrições de Certificados de Aforro (CA) em Dezembro, depois do forte incremento verificado nos dois meses anteriores, e os dados não desiludiram. Os portugueses aplicaram 1994 milhões de euros, quase dois mil milhões de euros canalizados para o produto que, devido à subida da taxa Euribor a três meses, tem registado um aumento da sua taxa de rentabilidade.

O stock dos CA passou de 17.709 milhões de euros para 19.626 milhões de euros, um aumento de 57,1% face aos 12.490 milhões de euros registados a 31 de Dezembro de 2021.

A forte subida da taxa de remuneração explica a aposta no produto de dívida do Estado. As subscrições em Dezembro garantem uma taxa bruta de 2,842% (por três meses, sendo depois revista). Já a taxa em vigor para o corrente mês de Janeiro é de 3,088% brutos e 2,22% líquidos.

A taxa deste produto poderá atingir, muito brevemente, o valor máximo fixado, que é de 3,5% brutos. À taxa-base ainda acrescem prémios de permanência, no caso de serem mantidos durante alguns anos. Os prémios de permanência da série E, a única que aceita novas subscrições, correspondem a 0,5% a partir do segundo e até ao quinto ano, e de 1% do sexto até à data limite da “vida” do produto, que é de 10 anos.

A subscrição de novos certificados implica uma imobilização do capital durante três meses, mas depois podem ser resgatados a qualquer momento, não perdendo juros se esse levantamento coincidir com o trimestre de vencimento. Este é o único produto de aforro do Estado que capitaliza juros, o que também já não acontece com a grande maioria dos depósitos a prazo.