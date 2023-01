Certificados de Aforro vão poder ser subscritos no site dos CTT

O processo de subscrição de Certificados de Aforro vai ser mais digital. Numa altura em que há uma afluência muito superior ao habitual aos balcões dos CTT, para subscrever o produto de poupança do Estado que com a subida da taxa Euribor a três meses viu a sua rentabilidade disparar, os CTT acordaram com o Estado “o desenvolvimento dos canais online”, para colocação do produto.

Refira-se que a taxa de juro das novas subscrições de CA a realizar em Janeiro subiu para 3,088% (brutos), o que corresponde a uma taxa líquida de 2,22%. Enquanto a taxa de juro média para os novos depósitos a prazo tem subido muito lentamente, situando-se em 0,35% brutos em Novembro, último mês para que há dados.

Dada a corrida ao novo produto de poupança, cuja taxa de base pode chegar ao máximo de 3,5%, a que poderão acrescer prémios de permanência se o produto for mantido durante alguns anos, o contrato de distribuição do produto entre os CTT e o Estado foi melhorado.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa informa que o novo contrato, que entrará em vigor a partir da próxima sexta-feira, 20 de Janeiro, passa “a incluir níveis adicionais de satisfação dos aforradores, entre os quais o desenvolvimento dos canais online pelos CTT, para além do tradicional canal presencial da Rede de Lojas CTT”.

Os CTT – Correios de Portugal informam ainda que o novo contrato de distribuição de dívida pública assinado com o IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, com a duração de três anos, “mantém no essencial as condições comerciais do anterior”.

No comunicado à CMVM, os CTT não referem datas sobre a disponibilização de canais online para a subscrição dos CA, que já é possível fazer via site do IGCP, mas esta funcionalidade implica sempre a abertura de conta numa loja dos CTT.

E é o processo de abertura de conta, a somar a quem é investidor habitual e pretende fazer novas aplicações, que tem gerado maior tempo de espera para atendimento nos balcões dos CTT.

Novas subscrições disparam

A procura de CA aumentou a partir do momento em que a Euribor a três meses atingiu valor positivo, a 14 de Junho passado, mas cresceu de forma mais expressiva desde Outubro, mês em que o total de novas subscrições ascendeu a 1487 milhões de euros. O valor subiu em Novembro, ao entrarem mais 1764 milhões de euros no cofre do Estado.

Com as entradas em Novembro (os dados de Dezembro ainda não foram divulgados, mas também deverão atingir valores significativos), o stock dos CA atingiu 17.709 milhões de euros, um aumento de 41,7% face aos 12.490 milhões de euros registados a 31 de Dezembro de 2021.