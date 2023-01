Fenprof ainda não recebeu proposta do Governo para nova ronda negocial

Concentração de professores juntou algumas centenas na manhã desta segunda-feira na Praça do Rossio. Greve com adesão de 90% em Lisboa, segundo a estrutura sindical.

Centenas de professores concentraram-se, a partir das 11h desta segunda-feira, na Praça do Rossio, em Lisboa, em defesa da profissão docente. A concentração coincide com o primeiro dia de greve por distritos convocada pela Federação Nacional dos Professores (Fenprof) e sete organizações sindicais. Só no concelho de Lisboa, segundo adiantou a Fenprof, 32 escolas não abriram.

Em declarações aos jornalistas, o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, estimou a adesão à greve em Lisboa em 90% e lamentou que o Ministério da Educação ainda não tenha enviado qualquer documento com as propostas que vão estar em cima da mesa de negociações esta semana.

"Era natural, uma vez que a reunião é esta semana, que a esta altura já tivéssemos um documento com a proposta do Ministério em que pudéssemos esclarecer o que é que o Ministério pretende fazer. Não é atirar para o ar esse tipo de afirmações", sublinhou, depois de questionado quanto à possível alteração na vinculação dos professores.

A organização sindical também ainda não recebeu qualquer resposta ao pedido para que as próximas reuniões entre os sindicatos e o Governo tenham lugar numa mesa única.

Já depois do acampamento de professores da passada sexta-feira frente ao Ministério da Educação (ME), o Governo mostrou-se disponível para analisar a vinculação dos professores após três contratos, tal como sucede na restante administração pública. O executivo adiantou ainda que vai propor a diminuição do tamanho das áreas em que os professores têm de se deslocar para dar aulas. Para fixar os docentes, as escolas poderão abrir lugares de quadro em detrimento de outros tipos de vínculos.

"Levado até às últimas consequências diria que essa proposta é aquilo que já está a acontecer. Ou seja, actualmente os professores com três contratos consecutivos, anuais e em horários completos vinculam. Bem, como os professores têm contratos de um mês, se o que ele [ministro da Educação] quer dizer é que ao fim de três meses os professores vinculam, então nós estamos de acordo. Agora, se o que está a dizer é aquilo que está [em curso] ou com uma ligeira alteração, sinceramente o que nós esperávamos era ouvir o Ministério da Educação dizer que não vai haver contratação por perfil de competências, mas por graduação profissional", defendeu Mário Nogueira aos jornalistas.