Polícia romena confisca quase quatro milhões de bens no caso de Andrew Tate

As autoridades romenas apreenderam bens e dinheiro no valor de 18 milhões de leus (cerca de 3.64 milhões de euros) como parte do processo criminal de alegado tráfico humano que levou à detenção do mediático Andrew Tate, figura controversa da Internet. O britânico e o irmão Tristan vão continuar na prisão enquanto decorre o processo criminal.

Na semana passada, a Agência Nacional para a Gestão de Bens Apreendidos confiscou 29 bens móveis de Tate, incluindo vários automóveis de luxo e relógios, bem como montantes de dinheiro em várias moedas, informaram este sábado, em comunicado.

Um jornalista da Reuters terá mesmo visto vários carros, incluindo um Rolls-Royce, um BMW e um Mercedes-Benz, a serem levados das instalações de Andrew Tate nos subúrbios da capital romena, Bucareste. Os objectos apreendidos deverão ser levados para uma unidade de armazenamento das autoridades enquanto o processo pelo qual é acusado, tráfico de seres humanos, decorre.

O influencer e o irmão Tristan Tate, assim como duas romenas também suspeitas no processo, foram detidos a 29 de Dezembro por suspeita de terem organizado um grupo para explorar sexualmente seis mulheres. Os britânicos têm negado todas as acusações.

Foto Os carros apreendidos de Andrew Tate Robert Ghement/EPA

A dupla ainda tentou contestar o mandato de detenção de 30 dias, mas o Tribunal de Recurso de Bucareste rejeitou o pedido e reforçou que os dois devem manter-se sob custódia policial.

Os procuradores acusam os irmãos Tate de recrutarem as suas vítimas, seduzindo-as e afirmando falsamente que queriam uma relação. As vítimas terão depois sido levadas para propriedades na periferia da capital romena e, com recurso de violência física e intimidação, foram exploradas sexualmente, sendo forçadas a produzir conteúdos pornográficos para sites, com grandes ganhos financeiros para quem as explorava.

Disseram também que um dos irmãos violou uma das vítimas em Março do ano passado, na altura em que a investigação começou.

Foto Andrew Tate quando foi detido a 29 de Dezembro EPA/Robert Ghement

Andrew Tate, que participou na versão britânica do reality show Big Brother, ganhou notoriedade na Internet graças ao seu discurso misógino e de ódio contra as mulheres. Os comentários fizeram com que fosse banido das redes sociais, contudo a conta do Twitter voltou ao activo em Novembro, depois de Elon Musk ter comprado a plataforma.

Uma das coisas que defende é que as mulheres são propriedade dos maridos e deveriam “ter filhos, ficar em casa, estar caladas e fazer café”. Noutros vídeos, diz que precisa de ter autoridade sobre as parceiras: “Não podes ser responsável por um cão se este não te obedece.” Tate declarou ainda que atacaria uma mulher que o acusasse de traição e descreveu-se como sendo “um misógino, absolutamente”.