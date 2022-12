Influencer e ex-kickboxer Andrew Tate detido por suspeita de tráfico humano

O influencer polémico e ex-kickboxer profissional Andrew Tate foi esta quinta-feira detido por suspeita de tráfico humano, violação e formação de um grupo de crime organizado, avançou o Ministério Público da Roménia.

Tate, banido de várias redes sociais por fazer comentários misóginos e espalhar discurso de ódio, e o irmão Tristan vão ficar detidos durante 24 horas, juntamente com mais dois suspeitos romenos, disse a unidade anticrime organizado do Ministério Público romeno num comunicado, depois de invadir as propriedades de Tate em Bucareste.

Os irmãos Tate estão sob investigação criminal desde Abril. Ambos se recusaram a prestar declarações, mas o advogado dos irmãos confirmou que foram detidos.

"Os quatro suspeitos parecem ter criado um grupo de crime organizado com o objectivo de recrutar e explorar mulheres, forçando-as a criar conteúdo pornográfico destinado a sites especializados onde estes conteúdos são pagos", refere o comunicado. "Terão ganho grandes quantias de dinheiro."

O Ministério Público diz ter encontrado seis mulheres que foram exploradas sexualmente pelos suspeitos.

Em vídeos espalhados por toda a Internet, Andrew Tate, que se tornou um guru de auto-ajuda para homens, defende que as mulheres são propriedade dos maridos e deveriam “ter filhos, ficar em casa, estar caladas e fazer café”.

Noutros vídeos, diz que precisa de ter autoridade sobre as mulheres com quem sai: “Não podes ser responsável por um cão se este não te obedece”. Tate disse que atacaria uma mulher que o acusasse de traição e descreveu-se como sendo “um misógino, absolutamente”.

Tate também já refere que as mulheres são parcialmente responsáveis ​​por serem violadas e que pertencem aos homens. No início desta semana, o britânico foi aconselhado a "arranjar uma vida" pela activista climática Greta Thunberg no Twitter, depois de lhe ter dito que possuía 33 carros com "enormes emissões".