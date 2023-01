Fãs de Gal Costa revoltam-se com viúva da cantora

Os seguidores da página oficial de Gal Costa surpreenderam-se, nesta quinta-feira, ao entrar no Instagram da cantora. Dois meses após a sua morte, surgiu uma publicação, depois da que anunciava oficialmente o seu velório, no dia 11 de Dezembro.

E a imagem foge totalmente ao padrão do que Gal costumava publicar, trazendo para os holofotes Wilma Perillo, viúva da cantora, com quem era casada há décadas e vivia uma relação bastante discreta.

Minutos depois da publicação, os quase 900 mil seguidores começaram a acusar Wilma de se apropriar da conta em benefício próprio e de desrespeitar a memória de Gal.

“O perfil foi clonado? O que aconteceu? A memória de Gal deveria ser preservada com o máximo cuidado e carinho”, comentou um seguidor, identificando a assessoria da cantora e a sua discográfica. O tom das críticas foi aumentando com o passar do tempo, e Wilma passou a ser chamada de “impostora”, “malandra” e outros adjectivos pouco edificantes.

A Folha apurou que, em vida (claro), era a própria Gal quem administrava o seu perfil no Instagram. Mais do que administrar, dedicava boa parte do seu tempo livre a publicar fotografias e lembranças de momentos marcantes da sua vida pessoal. Tinha prazer em interagir na rede e era esteticamente rigorosa com as imagens que escolhia para publicar.

Somente as publicações de cunho profissional eram feitas por uma agência carioca, contratada especificamente para isso, e sempre pela mesma pessoa: uma moça que foi avisada, no seu primeiro dia de trabalho, que não tinha permissão para gostar ou comentar absolutamente nada em nome de Gal e deveria se ater somente aos posts sobre os espectáculos.

Daí a surpresa dos seus seguidores ao verem a foto de Wilma no feed, logo no início da tarde. A Folha apurou que, de facto, é a viúva quem administra a conta no Instagram desde o funeral de Gal. A empresa contratada para produzir conteúdo sobre a agenda de shows da cantora foi dispensada.

Entretanto, os fãs dividem-se entre os revoltados com a “tomada de poder” da rede social pela viúva e os que acreditam que Wilma pode ter publicado a imagem sem querer e pedem respeito à viúva. “Mais sensibilidade, pessoal”, intercedeu uma seguidora.

Contactada pela Folha, Wilma respondeu à primeira mensagem de WhatsApp avisando que não estava conseguindo abrir a notícia sobre o episódio, publicada na internet. “Qual o conteúdo? Não consigo abrir. Obrigada”, escreveu. O texto foi enviado aberto, pronto para leitura.

A viúva de Gal Costa leu — conforme indicaram os dois sinais azuis na mensagem enviada — e não quis comentar. Também não atendeu às três chamadas efectuadas para o seu telemóvel.

Exclusivo PÚBLICO/Folha de S.Paulo

Nota: o PÚBLICO respeitou a composição do texto original, com excepção de algumas palavras ou expressões não usadas em português de Portugal.