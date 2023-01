Os pássaros regressaram às florestas queimadas dos Apalaches

No final de 2016, incêndios que terão sido causados por humanos varreram os Apalaches do Sul, destruindo mais de 2000 casas e queimando mais de 140.000 acres [56 mil hectares] de terra. Milhares de árvores que tinham proporcionado um habitat para a vida selvagem também se esfumaram. Mas apesar da pesada perda de habitat, as aves nas regiões mais gravemente queimadas fizeram um grande regresso, sugere um estudo agora divulgado.

O estudo, publicado na revista Forest Ecology and Management, analisou a estrutura florestal e as comunidades de aves reprodutoras em três áreas queimadas e não queimadas da Floresta Nacional de Nantahala na Carolina do Norte ocidental, nos EUA, entre 2016 e 2021. Os investigadores avaliaram o estado da floresta, incluindo a quantidade de copa das árvores e quantos arbustos sobreviveram, e fizeram uma contagem de aves durante as suas épocas de reprodução na Primavera e no início do Verão.

No espaço de cinco anos após os incêndios, os investigadores descobriram que 71% das árvores nas áreas mais severamente queimadas tinham morrido, em comparação com apenas 7% nas áreas que não arderam. Mas a recuperação após o incêndio foi rápida. No espaço de cinco anos, a cobertura florestal tinha aumentado 70%. E apesar de uma redução de mais de 90% na copa das árvores nas áreas gravemente queimadas, as aves prosperaram no rescaldo do incêndio.

Foto A toutinegra castanha BERNARD P. FRIEL/GettyImages

No quinto ano, escrevem os investigadores, a abundância total, número de espécies e diversidade de aves tinham duplicado nas áreas ardidas mais severamente em comparação com as não queimadas.

Aliás, os investigadores avistaram aves nas manchas gravemente queimadas que não encontraram nas não queimadas, incluindo o estamenha-índigo​, a toutinegra-castanha e o toalhete-oriental. Os três preferem arbustos a copas das árvores. Mesmo entre as aves florestais, a diversidade de espécies aumentou nas áreas mais queimadas, e as medidas subiram em locais com as mais pesadas mortes de árvores e recuperação de arbustos.

Foto O Pipilo erythrophthalmus é uma espécie de pássaro Pardal Soumyabrata Roy/GettyImages

"Penso que muitas das aves florestais não são tão particulares como a literatura poderia ter sugerido anteriormente, desde que haja alguma estrutura vertical - como algumas árvores vivas ou troncos em pé - e cobertura", disse Cathryn Greenberg, um investigador do Serviço Florestal dos EUA e o autor principal do estudo, num comunicado de imprensa. "Outros estudos mostram que mesmo as aves florestais adultas trazem as suas crias para áreas recentemente perturbadas, onde os insectos e frutos são abundantes, para aprenderem a procurar recursos alimentares".

É necessária mais investigação para compreender melhor como as aves reprodutoras podem responder aos incêndios florestais a longo prazo, escrevem os investigadores. Aprofundar este estudo poderia ajudar a impulsionar a gestão de incêndios e as práticas florestais na região, concluem.