Suzanne quer salvar as “árvores-mãe”, as maiores e mais velhas das florestas

Alana Paterson for The Washington Post

Suzanne Simard entra na floresta com a reverência de quem frequenta uma igreja. As copas altaneiras dos abetos Douglas são o tecto da sua catedral. Ramos móveis de cedros, árvores ácer e cicutas filtram a luz do sol como vitrais. Um coro de pássaros canoros ecoa das copas das árvores, acompanhado pelo assobio do vento através dos ramos de pinheiro e pelo bater constante de um pica-pau.

Mas a beleza por si só não é o que torna este lugar sagrado para Simard. Em cada árvore colossal, o ecologista florestal da Universidade de British Columbia vê uma fonte de oxigénio, um filtro para a água e um lar para centenas de criaturas diferentes. Para ela, a exuberante e multifacetada história é a prova de uma comunidade próspera, onde uma variedade de espécies assegura que cada comprimento de onda de luz é bem aproveitado.

E embora Simard não possa ouvir a sua conversa, ela sabe que as árvores estão em comunhão com os fungos debaixo dos seus pés – trocando o carbono por água e nutrientes numa troca estridente mais antiga do que as próprias florestas. E nelas, resistem as árvores-mãe, as maiores e mais antigas.

Agachando-se, Simard arranca uma colher de pedreiro do seu bolso e corta profundamente na terra, através de camadas de musgo, sujidade e detritos.

"Vê isto?" Nas suas mãos em forma de copo, segura uma palma cheia de terra salpicada de filamentos finos e brancos. "Fungos micorrízicos", diz ela. "Está a unir todas estas árvores.”

Através de décadas de estudo, Simard e outros ecologistas têm revelado como os fungos e as árvores estão ligados em vastas redes subterrâneas através das quais os organismos enviam mensagens e trocam recursos. As descobertas ajudaram a revolucionar a forma como o mundo vê as florestas, transformando os povoamentos estáticos de árvores em sociedades complexas de espécies interdependentes, onde cenas de competição feroz e de cooperação assustadora se desenrolam em grande escala.

Foto Alana Paterson Foto Alana Paterson Foto Alana Paterson

Agora, Simard está a tentar traduzir essa investigação num roteiro para proteger as florestas das exigências da exploração madeireira e da devastação das alterações climáticas. Numa experiência que se estende por centenas de quilómetros, ela e os seus colegas pretendem mostrar os benefícios da preservação das "árvores-mãe" – as árvores mais velhas gigantes da floresta, que Simard acredita que desempenham um papel crítico na manutenção de redes fúngicas, alimentando plântulas mais jovens e salvaguardando milhões de toneladas de carbono armazenadas na vegetação e no solo.

A adopção de tais práticas alteraria fundamentalmente as indústrias florestais, admite Simard. Significaria cortar menos madeira, utilizar menos produtos à base de madeira e investir mais na restauração de ecossistemas danificados. Exigiria que as pessoas se comportassem um pouco mais como criaturas da floresta – para reconhecer a nossa interdependência, para aprender com os mais velhos, para tirar menos do que nós damos.

Mas ela argumenta que a mudança é necessária para evitar o aquecimento perigoso que ameaça tanto as árvores como os seres humanos.

"Aquilo a que se resume", diz ela, "é que temos de salvar as nossas florestas, ou estamos feitos".

Abrindo as suas palmas, Simard permite que os poucos filamentos fúngicos que segurava caiam de volta à terra.

"Depende se valorizamos o nosso ambiente como algo do qual tirar, ou algo do qual cuidar.”

Foto As experiências encontraram as árvores maiores e mais antigas com mais ligações fúngicas num sistema Alana Paterson

Os laços da floresta

Simard escova a sujidade das suas mãos, e depois vai até à borda da bancada. "Vamos ver o corte limpo.”

Do outro lado da estrada encontra-se uma extensão de 50 acres de tocos de árvores, arbustos e mudas de abeto Douglas do tamanho de uma criança. Uma placa identifica-o como parte do Projecto da Árvore Mãe de Simard, uma das cinco parcelas experimentais aqui na Floresta de Investigação de Malcolm Knapp, uma hora a leste de Vancouver, Canadá.

Com a sua colher de pedreiro, Simard escava outro buraco no solo. Quatro anos depois de a parcela ter sido explorada e replantada, o solo é poeirento e pouco profundo. Há pouco do musgo e detritos parcialmente decompostos que ele encontrou na floresta não cortada.

"Quase não resta chão de floresta", diz ela.

A carreira de Simard começou em paisagens como esta. A filha e neta de cortadores de árvores, o seu primeiro trabalho foi como silvicultora para uma empresa canadiana de exploração florestal, assinalando as maiores e mais valiosas árvores a serem colhidas e arrancadas. Posteriormente, o local claro seria pulverizado com herbicidas – uma medida destinada a ajudar as novas plântulas comerciais plantadas, matando os concorrentes para obter sol e nutrientes.

Mas Simard notou que as paisagens replantadas não pareciam tão saudáveis como as florestas que tinham substituído.

"Parecia apenas errado", diz ela. "Eu via a floresta como um lugar ligado... e nós estávamos a rasgá-la.”

Por isso ela procurou provas para apoiar os seus instintos. Para a sua tese de doutoramento na Universidade Estatal do Oregon, Simard utilizou o carbono radioactivo como marcador químico para mostrar os açúcares que se moviam entre árvores de diferentes espécies ligadas pela rede fúngica. Quando uma árvore foi movida para a sombra, tornando mais difícil a realização da fotossíntese, recebeu carbono extra da outra planta.

As descobertas de 1997 foram espalhadas pela capa da Nature, uma das mais prestigiadas revistas científicas, sob a manchete "The Wood-Wide Web". Simard tornou-se algo como uma celebridade científica – intitulou TED Talks, estrelou em documentários e inspirou uma personagem no romance premiado com o Prémio Pulitzer "The Overstory".

Foto A equipa analisa os mapas para localizar o local de investigação na floresta em expansão. Alana Paterson

No entanto, os estudos de Simard foram apenas uma parte de um novo campo florescente de pesquisa sobre redes fúngicas. Os cientistas sabem agora que mais de 90% de todas as plantas terrestres formam parcerias micorrízicas – o legado de uma aliança de meio bilião de anos que provavelmente ajudou as plantas a migrar dos oceanos para terra.

Os fungos fornecem uma base para as teias alimentares subterrâneas. A sua arquitectura rendilhada retém a água filtrada e previne a erosão ao dar estrutura ao solo.

E, crucialmente, estas redes servem como um elo na cadeia biológica que transporta o carbono do ar, para as árvores, através de fungos e depois para as profundezas do solo. Estudos sugerem que até 20% do carbono absorvido pelas plantas é transferido para os seus simbiontes fúngicos, permitindo aos fungos micorrízicos do mundo capturarem pelo menos 5 mil milhões de toneladas de dióxido de carbono por ano.

"É vertiginoso pensar em todas essas interacções que estão a acontecer sob os nossos pés", disse Toby Kiers, um biólogo evolucionário da Vrije Universiteit Amsterdam.

À medida que a importância das redes micorrízicas se tornava cada vez mais clara, Simard queria mapear os sistemas invisíveis. Numa experiência liderada pelo estudante de pós-graduação Kevin Bieler, a equipa de Simard testou cuidadosamente o ADN de cada árvore e fungo num fragmento de floresta com 10 mil pés quadrados (cerca de 929 metros quadrados). Descobriram fungos geneticamente idênticos nas raízes de 19 árvores diferentes – muitas vezes ligando jovens plântulas a veteranos da floresta. As árvores maiores e mais velhas ostentavam de longe as ligações mais fúngicas.

Em artigos científicos, Simard refere-se a estes indivíduos altamente ligados como "árvores centrais" ou "árvores legadas". Mas no seu coração, e em entrevistas, elas são "árvores-mãe" - grandes, nutritivas e sábias.

Os estudos de Simard têm demonstrado que as plantas emergentes florescem melhor quando os fungos micorrízicos as ligam às árvores-mãe. Os antigos gigantes parecem reconhecer os seus parentes, atribuindo mais recursos às plântulas de irmãos do que a organismos não relacionados.

Podem mesmo comportar-se de forma altruísta; numa experiência de laboratório, Simard testemunhou árvores sob ataque de insectos que lhes ameaçavam a vida a enviar uma inundação de carbono para a rede fúngica.

"Não digo que seja sempre harmonioso", adverte Simard. Tal como em qualquer comunidade, as relações na floresta podem ser inquietantes. As árvores ainda competem por luz e nutrientes. Os seus simbiontes fúngicos, por vezes, levam mais açúcar do que o hospedeiro pode dar.

"Mas, por diversidade e ligação", diz ela, "emerge uma bela e produtiva floresta".

Outros cientistas estão menos seguros sobre a importância destes laços.

"Na minha mente, ainda é uma questão em aberto", diz o micólogo Kabir Peay, da Universidade de Stanford. Ele assinalou que a maior parte da investigação sobre transferências de carbono entre árvores teve lugar em laboratórios, que são réplicas pobres da verdadeira complexidade de uma floresta.

Mesmo algumas das experiências de Simard oferecem provas "equívocas" do papel das redes micorrízicas, acrescenta Peay. Um estudo de 2009 descobriu que os fungos pareciam impulsionar o crescimento de árvores que surgiram directamente da semente, mas não tiveram qualquer efeito sobre as plântulas plantadas.

Kiers também se preocupa que o enquadramento "antropomórfico" de Simard apague nuances científicas - e, ao fazê-lo, perde algum do mistério da natureza. No entanto, ambos os cientistas concordam com a urgência de proteger as redes fúngicas.

"Não está claro se sabemos o suficiente sobre estas comunidades para melhorar os resultados que queremos face a um clima em mudança", diz Peay. "Mas penso que precisamos de tentar.”

Foto Ao longo de décadas de estudo, Suzanne Simard e outros ecologistas revelaram como os fungos e as árvores estão ligados em vastas redes subterrâneas. Alana Paterson

Florestas podem não sobreviver à pressão

Apesar da revolução na compreensão dos cientistas sobre este terreno, Simard diz que a silvicultura não mudou muito desde os seus primeiros dias na floresta.

Os investigadores estimam que mais de 90 por cento das imponentes florestas antigas da Colúmbia Britânica foram abatidas, e outros 94 mil acres (cerca de 380 mil quilómetros quadrados) de crescimento antigo são perdidos todos os anos. A grande maioria desta redução de árvores envolve cortes de árvores ou "cortes com reservas", onde apenas um pequeno pedaço é deixado de pé, deixando os fungos micorrízicos murchar sem os seus parceiros vegetais. E uma vez que as árvores maiores e mais velhas fornecem a madeira mais valiosa, as empresas são muitas vezes as primeiras a visá-las.

Entretanto, os regulamentos provinciais ainda exigem que as áreas replantadas sejam "livres para crescer" sem competição – incentivando os gestores florestais a cultivarem "plantações" da mesma idade de apenas algumas espécies, em vez de fomentarem paisagens mais diversificadas.

Esta abordagem pode pôr em risco as redes de que as florestas precisam para sobreviver. Simard descobriu que as plantações de árvores abrigam apenas um décimo das espécies de fungos encontradas nas florestas selvagens maduras. Separadamente, uma equipa de investigadores suecos mostrou que a exploração florestal em florestas de pinheiros escoceses reduziu a comunidade fúngica em 95 por cento.

E quando as árvores são removidas de uma paisagem, liberta o carbono enterrado abaixo, mostram estudos de Simard e outros. Um relatório de 2019 do Sierra Club revelou que as florestas exploradas e replantadas na Colômbia Britânica continuam a ser emissores líquidos de carbono durante pelo menos 13 anos após terem sido exploradas. Os próprios dados da província mostram que a gestão florestal gera mais de 40 milhões de toneladas de dióxido de carbono por ano - o equivalente às emissões anuais de 101 centrais eléctricas alimentadas a gás.

"É uma loucura", diz Simard. "Estamos a destruir os nossos lavatórios de carbono e a utilizar gasolina para o transportar para todo o mundo… Só estamos a agravar o problema com todas estas políticas e estas decisões.”

Aqui no Malcolm Knapp, o custo do aquecimento já é evidente. Por esta altura, em finais de Outubro, as chuvas de Outono já deveriam ter transformado o solo em papas de abeto, encharcado. Em vez disso, os galhos dessecados estalam como batatas fritas cada vez que Simard dá um passo. O dia está muito quente, e o ar transporta o cheiro do fumo da madeira de mais de duas dúzias de fogos ardentes na região.

Degradadas, desconectadas e privadas dos seus parceiros fúngicos, Simard preocupa-se com a forma como as florestas replantadas irão resistir num clima alterado. As emissões humanas de gases com efeito de estufa já aqueceram a Terra em mais de 1,1 graus Celsius. As secas são mais longas, os incêndios florestais mais ferozes e as pragas de insectos estão a aumentar.

Será que a ausência de fungos micorrízicos tornará as árvores de plantação mais vulneráveis a pragas vândalas, pergunta-se ela? Será que as plântulas vão sucumbir à escassez de água sem que as árvores-mãe as ajudem a crescer?

"Talvez, no passado, algumas dessas plantações se dessem bem", diz Simard. "Mas com estas pressões adicionais sobre as florestas - não sei como vai ser. Mas tenho medo por elas".

Compreender as necessidades das árvores

Agora cabe-nos a nós proteger as florestas dos problemas que criámos, diz Simard. Esse é o objectivo do Projecto da Árvore Mãe: compreender o que as florestas precisam num clima em mudança, para que as pessoas possam desempenhar um papel útil nas comunidades que as plantas e animais e os fungos têm fomentado durante milhares de anos.

A experiência abrange nove sítios florestais espalhados por mais de 600 milhas de British Columbia, cada um com circunstâncias ambientais ligeiramente diferentes. Os sítios costeiros são quentes e húmidos; os interiores são mais secos. Há um frio rigoroso nas latitudes norte e calor crescente a sul. Isto cria um "gradiente climático", diz Simard, permitindo-lhe testar como as florestas funcionam em condições variáveis e prever o que pode acontecer à medida que as temperaturas sobem e a precipitação diminui.

Em cada local, Simard associou-se a empresas madeireiras para realizar cinco "tratamentos", ou métodos de colheita. Uma parcela experimental foi deixada intocada, para actuar como controlo. Um segundo foi claramente cortado, representando o status quo.

Numa outra parcela, a tripulação removeu 90 por cento da floresta, até que apenas as árvores-mãe permaneceram. Para mais uma, deixaram as árvores-mãe no meio de aglomerados de vizinhos, criando ilhas de verde no meio de uma paisagem tosquiada. E no tratamento final, menos intensivo, mantiveram 60 por cento da floresta em pé, pelo que não houve quebras significativas na copa das árvores.

Foto As estufas da Universidade de British Columbia onde Simard faz grande parte da sua investigação e ensino. Alana Paterson

As parcelas foram exploradas há quatro anos e replantadas com uma mistura de abeto Douglas, larício e pinheiros. Agora Simard e a sua equipa devem estar atentos para ver o que acontece. Visitam cada parcela todos os anos, levando vários dias a documentar cada árvore, arbusto, musgo e cogumelo. As plântulas plantadas são controladas. Os fungos são recolhidos para testes de ADN. Folhas, detritos e solo são embalados em dezenas de sacos de papel castanho; quando regressam ao laboratório, os técnicos desidratam o material e calculam a quantidade de carbono que este contém.

Apesar das suas apreensões acerca de alguma da linguagem de Simard, Kiers chama à instalação "uma experiência belamente concebida".

"O que acontece à comunidade fúngica sob estes tratamentos (…) é uma das ideias que realmente gostaríamos de compreender", diz ela.

Os resultados completos da experiência da Árvore Mãe só serão conhecidos quando as florestas replantadas atingirem a maturidade, daqui a décadas. Mas algumas tomadas de consciência já são claras, diz Simard.

Dada a imensa quantidade de carbono armazenada em florestas antigas, não cortadas, Simard acredita que os governos deveriam cessar todo o abate de árvores.

"Simplesmente não faz sentido", diz ela. "Quaisquer árvores que sejam plantadas vão levar centenas, se não milhares, de anos a recuperar esses reservatórios de carbono. E isso está fora do horizonte temporal que temos de mudar as coisas".

Em "florestas secundárias" – ecossistemas que regeneraram após terem sido explorados há um século – Simard diz que o abate de árvores deve parecer o tratamento menos intensivo na experiência da árvore-mãe. Nestes locais, descobriu a equipa, deixou mais de metade da floresta intacta, ajudou a criar "refúgios" para fungos micorrízicos e a aumentar a regeneração de novas árvores.

Num estudo publicado em 2020 na revista Frontiers in Forests and Global Change, Simard e os seus colegas também relataram que os ecossistemas se agarraram a muito mais carbono quando a sua copa das árvores foi mantida intacta. O benefício foi especialmente visível nos locais de investigação mais secos do Projecto Árvore Mãe. Aí, parcelas limpas perderam mais de 60% do carbono total do seu ecossistema, em comparação com um declínio de 8% nas parcelas onde mais de metade das árvores permaneceu.

À medida que as alterações climáticas secam as florestas ocidentais, escreveram os investigadores, estas técnicas tornar-se-ão ainda mais vitais para manter o carbono fora da atmosfera.

A gerente de Malcom Knapp, Hélène Marcoux, que supervisiona a investigação e o abate na floresta, adverte que este tipo de colheita viria com compensações. O abate selectivo à mão pode ser mais perigoso do que o corte claro com máquinas. É também mais caro, o que aumentaria o custo dos materiais de construção e de outros produtos feitos de madeira.

"Mas também há tantas coisas a ganhar", diz Marcoux. "Não vamos conseguir todo esse dinheiro agora, mas vamos garantir algo para o futuro.”

Esta abordagem também não é nada de novo. É como as pessoas das Primeiras Nações cuidam desta paisagem há centenas e centenas de anos, diz Simard. "Precisamos de estar a ouvir a terra como eles fizeram, como eles ainda fazem.”

Foto Suzanne Simard Alana Paterson

Aqui na parcela experimental mais saudável de Simard, aquela em que 60% da cobertura arbórea foi autorizada a permanecer, a floresta oferece lembretes da sua resiliência: Solo profundo. Uma riqueza de musgos. Uma luz cor de mel que goteja através dos ramos em camadas das árvores.

Apesar dos vestígios da colheita ocorrida há quatro anos, este lugar ainda se sente sagrado e irreprimivelmente vivo.

Depois Simard vê um abeto Douglas espinhoso, com apenas um pé de altura. Ela faz uma pausa, pensando que foi uma das plântulas que a sua tripulação plantou após a colheita. No entanto o seu caule é ligeiramente curvo – sinal de uma árvore que brotou sozinha.

Mais uma vez, Simard recupera a sua colher de pedreiro e trabalha suavemente a árvore livre do solo, expondo um emaranhado expansivo de raízes entrelaçadas com fios de fungos mal discerníveis. "É natural", confirma ela. Ao contrário das árvores mimadas, cultivadas em viveiro, o abeto teve de desenvolver um sistema radicular "exploratório" para obter os nutrientes de que necessitava.

Agora, quaisquer que sejam as ameaças que pairem sobre a floresta – secas, plantas invasoras, escassez de nutrientes – as amplas raízes da árvore e os parceiros micorrízicos ajudá-la-ão a ter acesso ao que precisa para sobreviver.

Mas Simard ainda quer dar-lhe um impulso. Gentilmente, ela aninha a plântula de novo na terra, depois esvazia a sua garrafa de água no solo ressequido.

"Boa sorte", diz ela. "Boa sorte, pequena árvore.”