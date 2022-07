As árvores mais velhas do mundo podem não sobreviver às alterações climáticas

As árvores aguentaram-se por mais de 1000 anos. As suas raízes robustas agarradas à montanha a desfazer-se. Os seus membros nodosos chegavam até ao céu do deserto. Os anéis dos seus troncos contavam a história de tudo o que tinham testemunhado – cada ataque que tinham vencido, cada crise que tinham suportado. Os padrões meteorológicos mudaram; os impérios surgiram e caíram; outras espécies emergiram, acasalaram, migraram, morreram. Mas aqui, num dos ambientes mais duros do planeta, os pinheiros-da-califórnia (Pinus longaeva) das montanhas rochosas sobreviveram. Parecia que seria assim para sempre.

Até ao dia em 2018, quando Constance Millar subiu ao Telescope Peak – o ponto mais alto do Parque Nacional do Vale da Morte – e descobriu centenas de árvores mortas e moribundas que se estendiam até onde ela podia ver.

As agulhas das árvores brilhavam num tom laranja flamejante; a sua casca era cinzenta fantasmagórica. Constance Millar estimou que os danos abrangeram 60% a 70% dos pinheiros no Telescope Peak.

Foto Um pinheiro de 4853 anos de idade, conhecido como Matusalém, cresce nas White Mountains, no condado de Inyo, no Leste da Califórnia (EUA): imagem captada a 28 de Novembro de 2021 Anadolu Agency/Colaborador/Getty

“É como encontrar uma cena de um crime”, disse Millar, uma emérita investigadora na área da ecologia que com o Serviço Florestal dos EUA estudou pinheiros-da-califórnia durante a maior parte dos últimos 40 anos.

Num estudo publicado esta Primavera, a cientista e outros colegas e colegas mostraram que a pior seca do Oeste em pelo menos 1200 anos tinha enfraquecido criticamente estas árvores. Os vorazes escaravelhos de casca de árvore – uma ameaça à qual se pensava anteriormente que os pinheiros-da-califórnia eram imunes – deram o golpe mortal.

Após milénios prolongados de rupturas e desastres, as alterações climáticas causadas pelos humanos estão a trazer mais do que estas árvores antigas podem suportar. O aumento das temperaturas provocou uma explosão nas populações de insectos que ameaçam as árvores e minaram a sua capacidade de se defenderem, dizem os cientistas. Embora os pinheiros Pinus longaeva não sejam considerados em risco de extinção, espécimes acarinhados e populações distintas estão a lutar para sobreviver.

E os pinheiros-da-califórnia não são as únicas vítimas. Neste momento, o fogo tem estado a avançar através do icónico bosque gigante de sequóias no Parque Nacional de Yosemite. Os cedros estão a sufocar com a água salgada, uma vez que os mares em ascensão engolfam as linhas costeiras da Costa Leste dos Estados Unidos. Uma espécie rara de carvalho agarra-se à vida à medida que o deserto do Texas cresce mais quente e mais seco.

Um novo estudo, publicado na revista Nature, concluiu que as alterações climáticas empurraram quase um quarto das florestas mais bem protegidas da Terra para um “limiar crítico” de resistência perdida – o ponto em que mesmo uma pequena seca ou onda de calor os poderia levar a um declínio catastrófico.

Em pé no meio da devastação no topo do Telescope Peak, Millar percebeu: “Isto poderia ser um prenúncio do que poderá acontecer no futuro.”

Se os sobreviventes consumados da natureza não conseguiam lidar com o aquecimento catastrófico, interrogou-se, o que significava isso para o resto da vida neste planeta? E se a humanidade não atender aos avisos destes anciãos caídos, o que é que isso dirá de nós?

Uma árvore chamada Matusalém

Nenhum organismo na Terra é conhecido por viver tanto tempo como o pinheiro-da-califórnia. A árvore mais antiga documentada, um espécime bem escondido apelidado de “Matusalém” – em homenagem ao patriarca bíblico que terá sido o homem que mais viveu: 969 anos –, era muito pequena quando os antigos egípcios construíram as suas pirâmides há mais de 4500 anos. Mesmo as árvores relativamente jovens do Vale da Morte são mais velhas do que a pólvora, o papel-moeda e a língua inglesa.

“A sua presença, a sua estabilidade e a sua força esticam o nosso próprio sentido do tempo”, disse Millar. “Isto apenas atrasa as pessoas... e lembra-nos de como as coisas eram antes de os humanos estarem aqui.”

O segredo para a sua sobrevivência é a sua capacidade de resistir ao que os outros não conseguem. Eles existem em elevações mais altas do que quase qualquer outra árvore, prosperando nos solos rochosos e escassos perto de picos montanhosos escarpados. Os seus sistemas de raízes ramificadas e agulhas cerosas ajudam-nas a aproveitar ao máximo a escassez de água. Produzem uma resina espessa que prende os insectos invasores e remenda rapidamente as feridas. Os seus genomas, que são nove vezes mais longos do que os dos humanos, contêm uma multiplicidade de mutações que lhes dão uma melhor possibilidade de se adaptarem às condições em mudança.

Foto Um grupo de investigadores ao lado de uma rara árvore Quercus tardifolia Cortesia de U.S. Botanic Garden

Poucas árvores podem levar uma tareia como um pinheiro-da-califórnia. Lidam com crises seccionando partes das suas estruturas, permitindo que o resto da árvore continue a viver, enquanto o membro ferido é autorizado a morrer. A sua madeira é tão densa que raramente apodrece; os troncos das árvores mortas permanecerão de pé durante milénios.

A espécie precisa de todas estas forças para existir no Vale da Morte – um ambiente insuportável mesmo para os pinheiros-da-califórnia. O parque é mais a sul do que qualquer outro habitat destes pinheiros, e mais quente e seco do que qualquer outro lugar nos Estados Unidos.

A persistência de outras criaturas beneficia da persistência das árvores, disse Millar. As árvores fornecem sombra a alces e ovelhas de cornos grandes, e abrigam os esquilos e coelhos machos dos predadores e do tempo feroz. Permitem que a neve se agarre mais tempo às encostas superiores das montanhas, assegurando um fornecimento de água de fusão durante os brutais meses de Verão.

E o seu poder de permanência torna-os inestimáveis para os cientistas. Os seus anéis permitiram aos investigadores reconstruir um registo do clima da Terra de milhares de anos; o campo da investigação é conhecido como “dendrocronologia”. Os anéis revelam quando ocorreram erupções vulcânicas, quanto tempo duraram as secas, mesmo quando a superfície do Sol foi manchada por tempestades magnéticas.

“Ao traduzirmos a história contada pelos anéis de árvores, fizemos recuar os horizontes da história”, escreveu o pioneiro da dendrocronologia, Andrew Ellicott Douglass, na National Geographic em 1929.

Ele comparou os registos dos anéis de árvores com a Pedra de Roseta e chamou às antigas árvores do deserto do Sudoeste “jóias pré-históricas”.

Foto Sinal com aviso para extremo calor colocado na entrada do Parque Nacional do Vale da Morte, na Califórnia, a 29 de Junho de 2013 REUTERS/Steve Marcus

Ao preservar o passado do planeta, estas árvores também deram aos humanos uma chave para compreender o nosso futuro. Elas captam as interacções entre os gases com efeito de estufa, o aumento da temperatura, a mudança dos padrões climáticos e a alteração dos ecossistemas, e permitem aos cientistas projectar o que irá acontecer à medida que a Terra continua a aquecer.

“Está bem explícito que a perda destas árvores iria remover este arquivo natural”, disse Millar. “Espero que o público em geral se aperceba da perda que isso seria.”

Alarmes a soar

Após a sua terrível descoberta no Telescope Peak, Millar contactou imediatamente Barbara Bentz, uma entomóloga de investigação do Serviço Florestal que trabalha na Estação de Investigação das Montanhas Rochosas em Logan, no Utah.

Apenas alguns anos antes, Barbara Bentz tinha investigado populações de pinheiros-da-califórnia de todo o Ocidente e descobriu que poucos estavam a sucumbir aos surtos de escaravelhos de casca de árvore que dizimaram tantas outras espécies. Ela sentia-se confiante de que as árvores permaneceriam resistentes mesmo quando o aumento das temperaturas provocasse a explosão das populações de escaravelhos.

No entanto, quando Bentz tirou um pedaço de casca de um pinheiro-da-califórnia no Vale da Morte, encontrou dezenas de pequenos túneis criados por larvas de escaravelhos, enquanto os insectos mastigavam através do tecido vivo da árvore.

“Oh, não”, pensou Bentz para si própria. “São realmente escaravelhos. Oh, não.”

Ela e os seus colegas descobriram mais provas de danos causados por insectos nas montanhas Wah Wah, no Utah, onde os jovens pinheiros foram atacados por um pequeno escaravelho castanho chamado Pinyon ips.

Em ambos os casos, os escaravelhos foram incapazes de completar os seus ciclos de vida dentro de pinheiros-da-califórnia, disse Bentz. Em vez disso, parecia que estavam a reproduzir-se em árvores próximas de espécies diferentes. As temperaturas mais elevadas – o condado de Inyo, lar do Vale da Morte, já é mais de 1,6 graus Celsius (2,9 graus Fahrenheit) mais quente do que na era pré-industrial – permitiram que os escaravelhos se reproduzissem mais rapidamente e fizeram com que as suas populações aumentassem de forma dramática. Quando o excedente transbordou para as árvores, as suas defesas ficaram sobrecarregadas.

Os cientistas pensam que as árvores tinham tido tanto stress pela seca que não conseguiam resistir aos ataques que outrora teriam vencido com facilidade. As análises climáticas mostraram que os níveis de humidade do solo em 2020 no Vale da Morte e nas montanhas Wah Wah desceram para os seus níveis mais baixos em pelo menos 40 anos.

Millar disse que a descoberta deveria fazer soar alarmes em todo o Ocidente, onde os lagos estão a encolher, as bolsas de neve estão a diminuir e os recordes de calor estão a ser quebrados. As White Mountains – lar de Matusalém e muitos mais dos mais antigos pinheiros-da-califórnia do mundo – situam-se a apenas 100 milhas do Vale da Morte e têm um clima semelhante. Podem facilmente tornar-se o próximo alvo de um ataque de escaravelho.

“Não queremos que Matusalém morra no nosso turno”, diz Millar.

Embora a espécie não seja considerada em risco de extinção, acrescentou, a morte de subpopulações importantes continua a ser motivo de luto. Cada desaparecimento representa não só uma perda para a paisagem, mas também um sacrifício da diversidade genética que essas populações contêm.

23% das florestas intocadas estão a aproximar-se do ponto em que poderiam ser empurradas para uma transição abrupta e irreversível, avisam os cientistas. As florestas tropicais podem transformar-se em prados. Os povoamentos espessos de pinheiros podem dar lugar a arbustos e desertos.

Millar recordou outra visita ao Vale da Morte, quando caminhou por uma área chamada Last Chance Range em busca de um aglomerado de pinheiros-da-califórnia que se dizia existir ainda ali. Quando encontrou uma única árvore restante, ela já estava morta.

Se o espécime tivesse um gene que a tornasse unicamente capaz de sobreviver naquela paisagem intolerável, não havia qualquer hipótese de a ressuscitar. Nenhuma esperança de colher sementes para replantação, ou de fazer um corte na tentativa de produzir clones. Não houve oportunidade de recorrer ao ADN da árvore para ajudar o resto das espécies a sobreviver.

“Isso, para mim, é o elemento dramático de ver uma população a extinguir-se”, disse Millar. Todo esse material genético único, o produto de milhares, se não milhões, de anos de evolução, desapareceu para sempre.

Florestas em declínio

As florestas áridas em todo o mundo sofreram uma perda de resistência devastadora nas últimas duas décadas, de acordo com a análise publicada recentemente na revista Nature. As imagens de satélite mostram que estes ecossistemas são menos capazes de recuperar após flutuações meteorológicas ou períodos de seca. As florestas tropicais e temperadas – a Amazónia vaporosa, o Bosque Norte do Minnesota – estão num declínio semelhante.

A tendência foi observada nas florestas alteradas por actividades humanas, bem como naquelas que permanecem quase intocadas pela acção humana directa – uma indicação de que a mudança climática, em vez de desflorestação ou poluição local, está em primeiro lugar na culpa.

De facto, 23% das florestas intocadas estão a aproximar-se do ponto em que poderiam ser empurradas para uma transição abrupta e irreversível, disseram os cientistas. As florestas tropicais podem transformar-se em prados. Os povoamentos espessos de pinheiros podem dar lugar a arbustos e desertos.

“É um forte aviso, penso eu, para a sociedade”, disse o autor principal Giovanni Forzieri, professor de desenvolvimento sustentável e alterações climáticas na Universidade de Florença.

Ele assinalou que a maioria dos planos climáticos do mundo conta com as florestas para retirar da atmosfera os gases que aquecem o planeta. Se estes ecossistemas entrarem em colapso, a humanidade terá dificuldade, se não se verificar que é mesmo impossível, em evitar o aquecimento catastrófico.

Para Murphy Westwood, vice-presidente para a ciência e conservação no Morton Arboretum no Illinois, cada perda parece ser uma falha moral. “É avassaladora e quase esmagadora”, disse ela, “a dura realidade da crise da biodiversidade que está nas nossas mãos”.

No ano passado, Murphy Westwood ajudou a publicar uma avaliação abrangente de 58.497 espécies de árvores em todo o mundo revelando que quase 30% estão em risco de serem dizimadas. Pelo menos 142 espécies foram extintas na natureza.

Não se trata apenas de árvores. Com temperaturas globais já mais de um grau Celsius (1,8 graus Fahrenheit) acima da era pré-industrial, a Terra está a perder espécies a um ritmo centenas a milhares de vezes mais depressa do que o normal.

Se o mundo se mantiver na sua rota de aquecimento actual, até 29% de todas as criaturas em terra enfrentarão um risco muito elevado de extinção. No oceano, a destruição será ainda maior.

Mas a compreensão crescente da humanidade sobre tudo o que podemos perder, disse Westwood, também nos oferece uma oportunidade de mudar de rumo. Podemos conservar organismos raros e proteger ecossistemas frágeis. Podemos inverter a desflorestação e parar de queimar os combustíveis fósseis que provocam o aquecimento do planeta.

“Se conseguirmos ver isto acontecer diante dos nossos próprios olhos”, disse ela, “então sabemos que temos as ferramentas e conhecimentos para evitar outra extinção”.

A investigadora fala numa expedição que ajudou a dirigir esta Primavera, que redescobriu uma árvore que os cientistas tinham acreditado estar extinta.

O aumento da temperatura e a diminuição da água ao longo do século passado tinham matado todos os exemplares conhecidos de Quercus tardifolia, um carvalho conhecido pelas suas folhas sempre verdes e felpudas. Mas Westwood e outros cientistas alimentaram a esperança de que a espécie ainda se agarrasse à existência em algum lugar.

Após semanas de caminhadas pelos desfiladeiros do Parque Nacional de Big Bend, no Texas, tropeçaram numa única árvore de tardifolia – queimada pelo fogo e devastada por doenças fúngicas, mas inegavelmente, milagrosamente, viva.

Os investigadores planeiam recolher bolotas e estacas da árvore que podem ser utilizadas para o crescimento da espécie em jardins botânicos e arboretos.

“Temos uma segunda oportunidade de evitar a extinção de uma espécie”, disse Wes Knapp, o botânico-chefe da associação de conservação sem fins lucrativos NatureServe e outro membro da expedição. “É realmente raro ter uma segunda oportunidade na natureza. Significa que podemos avançar. Podemos agir. É isso que temos de fazer agora.”

Millar e Bentz planeiam regressar ao Vale da Morte em Agosto para avaliar mais minuciosamente o estado dos pinheiros-da-califórnia do parque e depois desenvolver estratégias para preservar as árvores que restam. Estão a desenvolver repelentes químicos com base nas defesas naturais das árvores para proteger “árvores de alto valor”, tais como Matusalém. E estão a vigiar todas as povoações destes pinheiros do país, procurando as variações genéticas que possam ajudar a espécie a sobreviver.

Entre os desafios enfrentados tanto pelas árvores como pela humanidade, disse Millar, os pinheiros-da-califórnia oferecem lições de como se aguentar. A sua tenacidade é um antídoto para o desespero. A sua diversidade genética é um baluarte, uma vez que enfrentam o desconhecido.

“Do ponto de vista humano, penso que isso se traduz em inovação e resiliência”, disse Millar.

Viver como um pinheiro-da-califórnia é nunca perder a esperança.