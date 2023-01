FTX já identificou 9 milhões de clientes, pelo menos 60 estão em Portugal

A nova administração da FTX já recuperou mais de cinco mil milhões de dólares (cerca de 4,6 mil milhões de euros) em activos e identificou mais de nove milhões de clientes que tinham investido na plataforma de criptomoedas falida no passado mês de Novembro. Entre eles, há pelo menos 60 baseados em Portugal, que estão à procura de investidores de outros países que também tenham sido lesados pela falência da FTX para formar um grupo com um mínimo de 150 pessoas e, assim, avançar com uma acção colectiva contra aquela que chegou a ser a segunda maior plataforma de criptomoedas do mundo.