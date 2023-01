Sobre Carris. Galamba e Frederico Francisco terão a arte de fazer da ferrovia uma prioridade?

E dos céus caiu um ministro. Pedro Nuno Santos saiu do Governo graças à polémica indemnização que a TAP atribuiu a Alexandra Reis, deixando pelo caminho o trabalho em curso na ferrovia. Ou será este apenas um interlúdio para algo maior que espreita para os lados do Palacete de São Bento? Deixamos isso para os podcasts de política, porque, de olhos nos Carris e nos aviões e já sem o peso da habitação, o senhor que se segue é uma solução da casa made in Largo do Rato.

Próximo de Pedro Nuno, João Galamba vem para dar energia a um sector que está como as videiras em finais de Setembro: com muita parra e pouca uva, que é como quem diz, com muitos projectos e anúncios, mas pouco para apresentar em concreto. As obras atrasam e 2030 está já aí. Tik tak tik tak.

Está na hora de acalmar o sector, preso às inúmeras greves que têm condicionado a confiança dos utilizadores apeados às portas do Natal ou sem conseguir chegar emprego e mostrar trabalho para não repetirmos a pergunta do último episódio: afinal quem manda entre o ministério das Infraestruturas ou a Infraestruturas​ de Portugal?

IP que ficou a ver chover em Souselas e está com dificuldade em recuperar um troço de linha que foi renovado no âmbito do Ferrovia 2020 e que agora viu o balastro ir monte abaixo. E sim, em Souselas passa a principal linha do país — a linha do Norte — que tem estado por estes dias em via única. Merece a pergunta: O que falha? E estará na altura de pedir uns conselhos à Ucrânia?

Para acompanhar Galamba sobe a secretário de Estado Frederico Francisco. Uma nova estrela da ferrovia portuguesa. E não, não fomos nós que o dissemos, mas sim Pedro Nuno Santos.

Conhecedor dos dossiers, foi Frederico Francisco a cabeça do Plano Ferroviário Nacional que deverá ganhar força de lei ainda neste ano. Deixará Medina que João Galamba e Frederico Francisco façam um brilharete ou continuará a ferrovia a ser uma uma rubrica perdida no meio do longo Orçamento de Estado, negociada como se de outra qualquer não prioridade se tratasse apesar dos discursos que juram a pés juntos o contrário?

Neste Sobre Carris vamos discutir os desafios que Galamba e Frederico Franco têm em mãos.

Outro dos temas deste episódio é a difícil comunicação da CP.

Foto Diagrama de rede da Linha do Oeste. Coimbra e Figueira da Foz aparecem em distintas direcções.

