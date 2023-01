José Esteves, influente “pensador digital”, vai liderar Porto Business School

Escola de negócios volta a recrutar um presidente no estrangeiro, mas desta vez é português. Depois de duas décadas no IE em Madrid, José Esteves regressa ao país e assume funções em Março.

José Esteves, 52 anos, vai assumir em Março a presidência da escola de negócios do Porto, a Porto Business School (PBS), sucedendo no cargo a Ramon O'Callaghan, que estava naquele cargo desde 2015. Licenciado e mestre em Engenharia de Sistemas pela Universidade do Minho, doutorado em Software pela Universidade Politécnica da Catalunha, Esteves regressa a Portugal mais de 20 anos depois de ter começado uma carreira internacional que, entre outros marcos, é pontuada pelo reconhecimento feito em 2017 como um dos maiores pensadores digitais do mundo.