Janja não queria jornalistas no cocktail, mas assessor assumiu ideia do veto

Primeira-dama brasileira teria sugerido que a presença dos profissionais poderia ser constrangedora para os convidados do cocktail da posse no Itamaraty.

Tratada desde a campanha eleitoral como figura essencial na aprovação de acções, visitas e todo tipo de acesso ao Presidente Lula, a primeira-dama, Janja da Silva, foi responsabilizada de ter proposto o veto à presença de jornalistas no cocktail de posse no Itamaraty, no dia 1 de Janeiro, mas foi convencida do contrário por outros integrantes do cerimonial e do staff presidencial.