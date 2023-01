Glaciares: metade irá acabar até 2100, mas a outra metade ainda pode ser salva, diz estudo

As imagens que nos chegaram dos Alpes em Julho de 2022 mostravam o derretimento acelerado dos seus glaciares, num dos verões europeus mais quentes de que há memória. Esse fenómeno reflecte uma tendência associada às alterações climáticas. Com cada décima de grau a mais que provocarmos na temperatura média da Terra, o impacto no derretimento dos glaciares será progressivamente maior, de acordo com um novo estudo na Science que traz o mais avançado prognóstico desta realidade até 2100.

As conclusões não são sorridentes. Mesmo que consigamos estabilizar o aumento de temperatura média da Terra em 1,5 graus Celsius, metade dos glaciares da Terra – os mais pequenos – irá desaparecer até ao fim deste século. Embora o impacto do derretimento destas massas de gelo no aumento do nível médio do mar seja pequeno, o fim daqueles glaciares pode trazer muitas outras consequências socioeconómicas.

“Os glaciares têm uma variedade de papéis em todo o mundo”, explica ao PÚBLICO David Rounce, engenheiro civil especializado em glaciologia da Universidade Carnegie Mellon, em Pittsburgh, nos Estados Unidos, e primeiro autor do artigo. “Por exemplo, podem ser importantes para o turismo ou significativos para a cultura e a espiritualidade [dos povos]. Em alguns casos, estes glaciares poderão também providenciar uma protecção importante contra a seca.”

Mas este será o melhor dos cenários avaliados no artigo. Se a temperatura aumentar mais do que 1,5 graus, o desaparecimento dos glaciares terá um impacto muito maior.

A equipa fez projecções para o comportamento dos 215.547 glaciares terrestres consoante o aumento da temperatura média da Terra em 1,5, dois, três e quatro graus. De fora desta avaliação, ficaram apenas as grandes massas de gelo da Gronelândia e da Antárctida.

Compromissos insuficientes O compromisso relativo ao corte das emissões de gases com efeito de estufa que os países fizeram e que saiu da Cimeira do Clima – COP26, em 2021, em Edimburgo, está associado a uma subida do nível de temperatura de 2,7 graus, o que corresponde ao aumento do nível médio do mar de 11,5 centímetros e ao quase completo fim dos glaciares em regiões inteiras como “a Europa Central, a região Ocidental do Canadá e dos Estados Unidos, e a Nova Zelândia”, lê-se no novo estudo científico.

O cálculo das projecções teve três inovações importantes. Por um lado, os cientistas basearam-se na informação publicada em 2021, num estudo da Nature que usou imagens de satélite para analisar a evolução dos mais de 200.000 glaciares durante as duas primeiras décadas deste século.

2100 Até esse ano, a equipa de investigadores estima que desapareçam entre 26% e 41% da massa dos glaciares

“Ao calibrar o nosso modelo com esta informação, temos uma imagem muito mais completa e detalhada das alterações actuais da massa dos glaciares, comparando com modelos prévios que usavam informação regional e medidas feitas nos locais de um número limitado de glaciares”, explica David Rounce.

Por outro lado, o novo modelo integrou pela primeira vez fenómenos que ocorrem nos glaciares e que têm um impacto na sua evolução, como a perda de massa na dianteira dos glaciares costeiros, que entram em contacto com o mar, e a existência de detritos – que pode escurecer os glaciares, se forem poucos detritos, aquecendo-os mais, mas, se for uma camada significativa, permite isolar o gelo que está por baixo.

Em terceiro lugar, o estudo usou um modelo de comportamento da dinâmica dos glaciares “que é uma abordagem que se baseia mais na física (...) e, por isso, providenciou uma projecção mais realista de como o glaciar vai evoluir em resposta às alterações climáticas”, refere o investigador.

Resultados reveladores

A equipa estimou que entre 26% e 41% da massa dos glaciares vai desaparecer até 2100, tendo em conta a baliza de temperaturas definida. Estas percentagens de massa correspondem a um aumento do nível médio do mar entre nove e 15,4 centímetros, valores superiores às projecções feitas por modelos passados.

Apesar de os gelos acumulados na Gronelândia e na Antárctida poderem contribuir muito mais para a subida do nível médio do mar, não se pode desprezar o impacto que os outros glaciares têm neste fenómeno. O estudo de 2021 publicado na Nature mostrava que, nos primeiros 20 anos deste século, o derretimento dos glaciares produziu um aumento do nível médio do mar de 0,74 milímetros por ano, o que equivale a cerca de 1,5 centímetros ao fim de 20 anos.

Os resultados agora publicados mostram a potencial aceleração deste fenómeno: se o ritmo das duas primeiras décadas se mantivesse igual até ao fim do século, o nível médio do mar apenas subiria mais seis centímetros devido ao conjunto dos mais de 200.000 glaciares.

Ao mesmo tempo, o derretimento vai causar o fim de entre 43% e 83% dos glaciares, de acordo com estimativa do artigo. “A razão para a diferença de perda de massa relativa é que a maioria dos glaciares perdidos são pequenos”, adianta o autor, e tem menos de um quilómetro quadrado de área. No entanto, muitos dos glaciares sobreviventes em 2100 irão continuar a derreter-se se as piores projecções se verificarem.

Enquadramento certo

“Uma descoberta-chave foi que a perda de massa estava relacionada de uma forma linear com o aumento de temperatura”, aponta David Rounce. “Por isso, qualquer redução no aumento de temperatura irá consideravelmente reduzir a perda de massa dos glaciares e a sua contribuição para a subida do nível médio do mar.” Os autores escolheram esta ideia para título do artigo: “Mudança glaciar global no século XXI: cada aumento da temperatura é importante.”

Também um artigo de perspectiva publicado na Science sobre o novo estudo exalta esta escolha de David Rounce e dos colegas. “Os estudos recentes revelaram que um enquadramento optimista das mudanças climáticas é mais eficaz a incitar o público a apoiar políticas climáticas do que quando se dá enfoque à urgência das consequências”, escrevem Guðfinna Aðalgeirsdóttir, da Universidade da Islândia, em Reiquejavique, e Timothy D. James, da Universidade da Rainha, em Kingston, no Canadá, que caracterizam o modelo usado pela equipa como sendo “o mais abrangente até agora”.

O trabalho publicado agora, “apesar de emitir um aviso severo sobre as consequências de acções insuficientes [contra as alterações climáticas], alcança este enquadramento”, avançam os dois investigadores da área da glaciologia.

Ao mesmo tempo, os dois autores não se esquecem do que desembocou das últimas cimeiras do clima (COP – sigla em inglês de Conferência das Partes) das Nações Unidas. O compromisso relativo ao corte das emissões de gases com efeito de estufa que os países fizeram e que saiu da COP26, em 2021, em Glasgow, está associado a uma subida do nível de temperatura de 2,7 graus, o que corresponde ao aumento do nível médio do mar de 11,5 centímetros e ao quase completo fim dos glaciares em regiões inteiras como “a Europa Central, a região Ocidental do Canadá e dos Estados Unidos, e a Nova Zelândia”, lê-se no novo estudo científico.

No ano seguinte, os resultados obtidos na COP27, em Sharm el-Sheikh, no Egipto, “desapontaram”, criticam Guðfinna Aðalgeirsdóttir e Timothy D. James. “Foram feitas várias tentativas na COP27 de enfraquecer as ambições para rapidamente se cortarem as emissões de gases, e as negociações terminaram sem um compromisso de eliminar gradualmente os combustíveis fósseis”, escrevem. “Parece que estamos encalhados.”

É neste contexto que, por sua vez, David Rounce avalia a importância da investigação agora publicada. “Compreender a resposta dos glaciares às alterações climáticas é crítico para apoiar a adaptação climática e os esforços de mitigação”, diz-nos. “Especialmente quando se considera a contribuição para o nível médio do mar e as mudanças na disponibilidade de água doce, que têm o potencial de afectar milhares de milhões de pessoas, das regiões costeiras até às montanhas mais altas.” Ou seja, a maioria de nós.