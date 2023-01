Covid-19: OMS assegura que subvariantes que circulam na China não são novas

A Organização Mundial da Saúde (OMS) assegurou esta quarta-feira que as subvariantes do coronavírus SARS-CoV-2 que dominam na China, onde explodiram os casos de covid-19, são conhecidas e já circulavam noutros países.

Em comunicado, o Grupo Consultivo Técnico da OMS sobre a Evolução do Vírus SARS-CoV-2, que se reuniu na terça-feira para analisar a situação na China, refere que as subvariantes BA.5.2 e BF.7 da variante Ómicron do SARS-CoV-2, que causa a covid-19, predominam no país, contribuindo, juntas, para 97,5% das infecções adquiridas localmente.

De acordo com a OMS, estas subvariantes "são conhecidas" e "têm circulado noutros países", sendo que, à data, "nenhuma nova variante" do coronavírus "foi reportada pelo Centro de Prevenção e Controlo de Doenças da China".

Os dados comunicados na terça-feira pela China ao grupo consultivo da OMS e que suportam as infecções adquiridas no país baseiam-se em mais de dois mil genomas (informação genética) recolhidos e sequenciados a partir de 1 Dezembro de 2022.

A OMS, que há duas semanas renovara o apelo à China para partilhar dados, adianta que, até terça-feira, 773 sequências genéticas do SARS-CoV-2 com origem no país foram submetidas no repositório de dados público Gisaid, sendo que a maioria (564) foi recolhida após 1 de Dezembro passado.

Entre a maioria das sequências genéticas tornadas públicas, 95 correspondem a infecções adquiridas localmente na China e 187 a casos importados, não havendo informação sobre as restantes.

As subvariantes BA.5.2 e BF.7 da variante Ómicron foram detectadas em 95% das infecções locais, o que, segundo o Grupo Consultivo Técnico da OMS sobre a Evolução do Vírus SARS-CoV-2, "está de acordo com os genomas de viajantes da China enviados ao banco de dados Gisaid por outros países".

A OMS reforça que "nenhuma nova variante ou mutação de significado conhecido é observada nos dados de sequenciação disponíveis publicamente".

O grupo consultivo da Organização Mundial da Saúde reitera "a importância de análises adicionais e da partilha de dados de sequenciação" genética para compreender a evolução do coronavírus que causa a covid-19 e "o aparecimento de mutações ou variantes preocupantes".

No comunicado, a OMS indica que continuará a acompanhar "de perto" a situação na China e no mundo e insta "todos os países a manterem-se vigilantes, a monitorizarem e reportarem sequências" genéticas do coronavírus, bem como "a realizarem análises independentes e comparativas" das diferentes subvariantes da variante Ómicron, incluindo sobre "a gravidade da doença que causam".

A nova subvariante XBB.1.5

O Grupo Consultivo Técnico da OMS sobre a Evolução do Vírus SARS-CoV-2 acrescenta que está a avaliar o "aumento rápido da proporção" da subvariante XBB.1.5 da variante Ómicron nos Estados Unidos e noutros países. Esta subvariante surgiu em Nova Iorque, no final de Outubro do ano passado, e contribuiu agora para mais de 40% dos casos de infecção pelo SARS-CoV-2 nos Estados Unidos, tendo chegado, entretanto, ao Reino Unido.

A covid-19 é uma doença respiratória infecciosa provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, um tipo de vírus que foi detectado há três anos na China e que se disseminou rapidamente pelo mundo, assumindo várias variantes e subvariantes, umas mais contagiosas do que outras. Desde 11 de Março de 2020 que a covid-19 é considerada pela OMS como uma pandemia.

Em finais de 2022, a China, onde a taxa de vacinação contra a covid-19 é baixa e as vacinas usadas são menos eficazes, assistiu a um aumento galopante de casos. Em resposta, alguns países começaram a impor restrições aos viajantes provenientes da China.