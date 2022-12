Covid-19: nada justifica restrições aos viajantes oriundos da China, dizem especialistas

Espanha anunciou esta sexta-feira que irá impor um maior controlo aos passageiros oriundos da China, exigindo a vacinação completa ou um teste negativo à covid-19, num apertar das restrições que tinha já sido anunciado por países como Itália ou os Estados Unidos. Seguindo a posição da União Europeia e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC, na sigla inglesa), o Ministério da Saúde tinha dito esta semana que não se justificava avançar com novas medidas, mas o ministro Manuel Pizarro disse esta sexta-feira que o Governo está a preparar medidas de controlo nos aeroportos, para passageiros provenientes da China, caso seja necessário aplicá-las. Especialistas ouvidos pelo PÚBLICO concordam que, neste momento, a obrigatoriedade de testagem ou o retorno do certificado de vacinação não fazem sentido.