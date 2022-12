Espanha impõe controlo a viajantes provenientes da China

Espanha vai obrigar os viajantes provenientes da China a apresentarem uma prova de que completaram a vacinação contra a covid-19 ou um teste negativo à doença. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira, pela ministra da Saúde, Carolina Darias, em conferência de imprensa.

Apesar de não haver informação exacta sobre o que se está a passar na China, vários relatos e imagens de hospitais lotados apontam para uma explosão de contágios, nas últimas semanas, naquele país, onde a covid-19 foi, inicialmente, detectada.

É precisamente essa falta de informação fidedigna - já que as autoridades chinesas continuam a apresentar números muito baixos, por exemplo, de mortes causadas pela doença -, associada ao receio de que possam estar a actuar já novas variantes, que levou a Espanha a associar-se a países como a Itália ou os Estados Unidos, na imposição de maiores medidas de controlo aos viajantes provenientes da China, indica a edição online do El País.

O certificado da vacinação terá de ser referente a vacinas que sejam reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), precisa ainda o El Mundo, que adianta que está também a ser pedido aos viajantes espanhóis que regressem ou se desloquem para a China, que concluam o plano vacinal contra a covid-19 e que mantenham medidas de precaução.

Espanha vai também reforçar o controlo nos aeroportos, sobretudo em Madrid e Barcelona, e na capital espanhola, a presidente da Comunidade de Madrid já ordenou que seja activado preventivamente o protocolo anti-covid nos lares de terceira idade e reforçado o hospital dedicado à pandemia, o Isabel Zendal.

Citando a ministra da Saúde, o El Mundo refere ainda que Carolina Darias vai insistir na recomendação de o certificado de vacinação ser exigido a nível europeu, aos passageiros provenientes da China. A ministra insistiu ainda na necessidade de se elevar ainda mais a já alta taxa de cobertura vacinal em Espanha e de a OMS e o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, na sigla inglesa) trabalharem de forma “coordenada” para obterem informação por parte da China sobre a situação actual da covid-19 no país.

O anúncio do reforço das medidas de controlo em Espanha chegou depois de uma reunião, a nível europeu, do Comité de Segurança Sanitária, em que foi acordado manter “uma vigilância activa” sobre a situação vivida na China em relação à pandemia e também reforçada a ideia de que é essencial fortalecer a sequenciação das novas variantes, explica ainda o El Mundo.