O que significa para o resto do mundo a explosão de covid na China?

As projecções apontam até um milhão de mortes na China, só em Dezembro e Janeiro, causadas pela covid-19. O fim da política de “covid zero” criou, em três semanas, um confronto directo com o vírus.

Passaram pouco mais de três semanas desde o fim da política de “covid zero” que a China tinha como baluarte da nação na resposta à pandemia e as consequências estão à vista. As unidades de cuidados intensivos parecem estar lotadas, o número de casos disparou e a baixa imunidade da população (pela ausência de contacto com o vírus e baixas taxas de vacinação completa) fazem prever um aumento das mortes por covid-19.